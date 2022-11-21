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الرياضي

«القوس والسهم» تصل محطة الختام في «ألعاب مدارس دبي»

«القوس والسهم» تصل محطة الختام في «ألعاب مدارس دبي»
21 نوفمبر 2022 16:30

دبي (الاتحاد)
تتواصل منافسات النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تتضمن 22 لعبة رياضية متنوعة ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية بنك (لِف) الرقمي التابع لبنك دبي الإمارات الوطني، وتستمر منافساتها حتى 24 يونيو 2023.
وتختتم غداً «الثلاثاء»، منافسات بطولة القوس والسهم، التي تقام ضمن فعاليات الدورة في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويتنافس المشاركين فيها ضمن 3 فئات هي تحت 12 و15 و18 سنة، فيما تختتم منافسات بطولة الشطرنج التي تقام في نادي دبي للشطرنج والثقافة يوم السبت المقبل، وتتضمن المنافسة في فئات تحت 9 و11 و13 و15 و17 و19 سنة.
واختتمت بطولة «نت بول»، التي شارك فيها 48 فريقاً ضم 480 طالبة من 14 مدرسة تنافست في فئات تحت 8 و9 و10 و11 سنة، وأقيمت منافسات بطولة الجمباز الإيقاعي في مدرسة دبي الوطنية بمشاركة 60 طالبة من 31 مدرسة ضمن فئات تحت 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 سنة في مسابقات الكرة والطوق والشريط واليد الحرة وغيرها، وفازت في فئة تحت 14 سنة مدرسة جبل علي، وفي فئة تحت 13 سنة فازت مدرسة كلية لندن الشمالية - دبي، وفي فئة تحت 12 سنة فازت المدرسة البريطانية - جميرا بارك، وفي فئة تحت 11 سنة فازت مدرسة ريبتون، وفي فئة تحت 10 سنة فازت مدرسة جيمس ورلد أكاديمي، وفي فئة تحت 9 سنوات فازت مدرسة الاتحاد الخاصة - الممزر، وفي فئة تحت 8 سنوات فازت مدرسة جيمس فاوندرز.
ويتضمن برنامج الدورة، المنافسة في 22 بطولة رياضية هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، جمباز إيقاعي، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكيت داخل القاعات، كريكيت في الملاعب المفتوحة، البادل، جمباز، شطرنج، شطرنج عن بُعد، ألعاب إلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، رجبي، بطولة المدرسين.

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