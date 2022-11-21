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الرياضي

النصر بطل كأس ألعاب القوى «في المضمار»

النصر بطل كأس ألعاب القوى «في المضمار»
21 نوفمبر 2022 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
توّج النصر بلقب كأس رئيس الدولة لألعاب القوى في المضمار لفئتي الشباب والرجال، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي على مدى ثلاثة أيام في استاد القوات المسلحة في أبوظبي، بحصده 8 ميداليات ذهبية و4 فضية ومثلها برونزية.
كما فاز فريق الشارقة لرياضة المرأة بلقب الكأس لفئتي الشابات والسيدات، بعد حصده 13 ميدالية ذهبية و7 فضية و2 برونزية، حيث شهدت البطولة التي ضمت مسابقة العموم «رجال ونساء وشباب وشابات»، بالإضافة إلى بطولة النخبة للأشبال والناشئين «ذكور وإناث»، مشاركة 471 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً.
وشهدت كأس النخبة تقاسم الأندية المراكز الأولى، حيث حقق فريق النصر كأس المركز الأول لفئتي الناشئين برصيد 4 ذهبيات و3 فضيات، والأشبال برصيد 3 ميداليات ذهبية وفضية، وحصد نادي الإمارات كأس المركز الأول في فئة الناشئين «إناث» بعدد 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، ونال نادي الشارقة لرياضة المرأة كأس المركز الأول في فئة الأشبال «إناث»، بحصد 4 ميداليات ذهبية وبرونزيتين وذلك بعد منافسة قوية ومثيرة للظفر بالمراكز الأولى.
وتوجه الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالشكر والتقدير والامتنان إلى الجهود البارزة والكبيرة التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي والدور الريادي الذي يضطلع به برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، في ترسيخ التطور الرياضي في شتى الألعاب الرياضية، وتصميم أفضل الممارسات لاستدامة الرؤى التي تصب في مصلحة الارتقاء بالرياضة والوصول إلى أفضل معايير التنافسية على كافة المستويات لتحقيق الاستراتيجيات الداعمة لمسيرة التنمية والازدهار في المنظومة الرياضية.
كما أشاد المر بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم البطولة والجهود التي بذلها بها عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والحرص على تهيئة الأجواء أمام نجاح البطولة الغالية على قلوب الجميع، وتعزيز سبل التعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المهم الذي قام به العقيد خالد الزعابي رئيس نادي أبوظبي لألعاب القوى في توفير ملعب ستاد القوات المسلحة لاستضافة المنافسات.

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