فتح باب التسجيل في «نصف ماراثون كلباء»

الشارقة (الاتحاد)

فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في نصف ماراثون كلباء، الذي يقام يوم الجمعة 2 ديسمبر المقبل احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة، ويأتي السباق ضمن الفعاليات المجتمعية لهذا الموسم وتشرف على تنظيمه شركة القدرة للخدمات الرياضية، بالإضافة إلى مشاركة ودعم عدد من المؤسسات والجهات الحكومية.

وقال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس: سعداء بضم هذا السباق ضمن الفعاليات الرسمية للجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، حيث إن سباقات الجري أكثر الفعاليات تعبيراً عن تلاحم مختلف فئات المجتمع، ولذا وقع عليها الاختيار لتحيي المناسبة الوطنية الغالية، وسيتم توزيع الأرقام على المشاركين ابتداء من 28 نوفمبر الجاري، وتشمل الفعالية 4 سباقات، الأول لمسافة 21.1 كم، والثاني لمسافة 10 كم، والثالث لمسافة 5 كم، والرابع لمسافة 2.5 كم.

وأضاف: جميع المشاركين سيرتدون قمصاناً بألوان علم الدولة صممت خصيصاً احتفالاً بالمناسبة الوطنية، كما روعي في الميداليات التي سيحصل عليها الفائزون أن تحمل رمز العلم بجانب مجسم لبرج الساعة بمدينة كلباء، بالإضافة إلى شهادة مشاركة رسمية وإلكترونية تخليداً للمناسبة.