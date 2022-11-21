اليوم تتوقف عاطفة «بن سليمان»!

كوبنهاجن (أ ف ب)

فضّل المهاجم التونسي أنيس بن سليمان الدفاع عن قميص منتخب «نسور قرطاج» بدلاً من الدنمارك بلد ولادته ونشأته. في سن الحادية والعشرين، يواجه بن سليمان في موندياله الأول المنتخب الاسكندنافي دون خوف أو ندم.

قال في أروقة ناديه في بروندبي في ضواحي كوبنهاجن: «الأمر غريب للغاية. لكن لأكون صريحاً، أخبرت أصدقائي، كل من حولي أنه إذا تأهلنا إلى كأس العالم، فسنواجه الدنمارك» في القرعة.

يصف لاعب خط الوسط الهجومي نفسه بأنه مشجع دنماركي «كل يوم ما عدا هذا» في إشارة إلى يوم المواجهة المنتظر أمام نظيره الدنماركي.

وُلد في العاصمة الدنماركية لأبوين من سوسة في جنوب تونس، قبل أن يسارع الاتحاد التونسي للعبة للظفر بجهوده قبل عامين.

وبهذا الصدد، يقول بن سليمان الفارع الطول «1.88 م»: «لعبت مع منتخب الدنمارك ما دون 19 عاماً، سارت الأمور على ما يرام وكنت سعيداً جداً، ثم فجأة تلقيت مكالمة هاتفية من المنتخب التونسي».

حينها، لم يكن بن سليمان قد خطا خطواته الاحترافية، لذا قال «كان من المدهش أنهم أرادوني».

وبعدما وجد نفسه أمام «خيار صعب» قرر بن سليمان ارتداء قميص منتخب «نسور قرطاج»، مبرراً قراره بقوله «أريد تكريم جذوري التونسية. أكبر حلم لوالدي هو رؤيتي ألعب للمنتخب التونسي مذ كنت صغيراً» و«أريد أن أجعلهم فخورين».

يفسّر عادل السليمي الذي كان يشغل منصب مساعد المدرب للمنتخب الوطني، عند استدعاء لاعب الوسط المهاجم للمرة الأولى إلى التشكيلة في أكتوبر 2020، هذا القرار ب «قدراته الكبيرة رغم صغر سنه».

وأضاف: «يتمتع أيضاً بميزة القدرة على اللعب في عدة مراكز في الوسط وكذلك على الرواقين. وهو مرتاح بكلتا قدميه»، مثنياً على «قراءته الجيدة للعبة».

وأوقعت القرعة تونس التي تحتل المركز الثلاثين في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» للمنتخبات في مجموعة صعبة تضم فرنسا والدنمارك، ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، وأستراليا.

قال بن سليمان: «المجموعة صعبة نوعاً ما. وسيكون الأمر صعباً. لكني أعتقد أن كل لاعب سيبذل قصارى جهده لتجاوز دور المجموعات» مشدداً على أن تونس لم تصل قط إلى الأدوار الإقصائية والتأهل سيكون «رائعاً».

ويؤمن بن سليمان الذي كان خلف هدف فريقه الوحيد في الخسارة أمام البرازيل 1-5 ودياً في سبتمبر بحظوظ بلاده في العرس الكروي العالمي.

وقال: «لا نملك نجوماً من العيار الثقيل لكننا مجموعة جيدة للغاية. نحن منضبطون للغاية، جيدون جداً في الدفاع عن هدفنا».

وعما إذا كان منتخب «الديوك» يخيفه، أضاف: «نملك المهارات في صفوفنا. وفي حال كنا في يوم جيد فمن الممكن أن تمر فرنسا بيوم سيء. لا احد أعرف ماذا سيحصل».

وأردف «لا أراهم بحالة جيدة جماعياً ولكن فردياً أكثر. وهذا بإمكانه أن يكون جيداً بالنسبة لنا».

بالنسبة للمتخصص بالركلات الحرة، ستكون المواجهة أمام الدنمارك هي الأكثر تعقيداً «وفي هذه اللحظة، الدنمارك أفضل من فرنسا (...) مع مجموعة رائعة والعديد من اللاعبين الجيدين».

وتابع «شخصياً، ستكون مباراة أصعب من مواجهة فرنسا، وأيضاً لأني أكنّ المشاعر تجاه الدنمارك».

رغم ذلك، يؤمن بن سليمان بإمكانية الفوز، ويقول «لم أخف أبداً من أي مباراة ولن أخاف منها أبداً. سواء كانت البرازيل أو فرنسا أو أي منتخب، فسيكون هذا تحدياً كبيراً وفرصة عظيمة للظهور على المسرح الدولي».



