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الرياضي

رونالدو «ملك زمانه»!

رونالدو «ملك زمانه»!
21 نوفمبر 2022 13:30

الدوحة (رويترز)

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يعتقد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن المقابلة الشهيرة التي هاجم فيها ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم يكن لها أي تأثير سلبي على المنتخب البرتغالي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.
وقال رونالدو إنه لا يشعر بأي قلق من إمكانية تأثير أفعاله على منتخب بلاده، مؤكداً أنه متفائل بفرص الفريق في الفوز بكأس العالم.
وقال رونالدو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "في حياتي التوقيت الأمثل دائماً يكون توقيتي، لست مضطراً للتفكير فيما يراه الآخرون. أتحدث عندما أريد. اللاعبون يعرفونني جيداً فعلاً منذ سنوات ويعرفوني طبيعتي".
وتابع: "هذه مجموعة طموحة ومتحمسة وفي كامل التركيز لذا أنا أثق أن هذه المقابلة لن يكون لها تأثير سلبي على تركيز واستقرار الفريق".
وبعد غيابه عن ودية نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة، تدرب رونالدو مع المنتخب البرتغالي بصورة طبيعية منذ وصوله إلى الدوحة الجمعة الماضي، وقال إنه يشعر أنه في كامل لياقته وتألقه.
وأضاف رونالدو: "أشعر أن حالتي ممتازة. تعافيت وأتدرب بصورة جيدة ومستعد لبدء كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة.
"أعتقد أن منتخب البرتغال الحالي أمامه فرصة رائعة وبالتأكيد أعتقد أن بوسعنا الفوز بالبطولة، لكن علينا التركيز على المباراة المقبلة والفوز على غانا ثم الانطلاق والمضي قدماً بعد ذلك.
"سنرى في النهاية من هو الفريق الأفضل لكني أعتقد أن منتخب البرتغال هو أفضل فريق في العالم لكن علينا إظهار ذلك على أرض الملعب".
وتنافس البرتغال في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية. 

رونالدو
مانشستر يونايتد
كأس العالم 2022
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