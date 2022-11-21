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الرياضي

«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية

«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
21 نوفمبر 2022 12:30

الخور (قطر) (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

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قال فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، إن فريقه شعر بالدعم والمساندة على الرغم من رحيل عدد كبير من الجماهير خلال الشوط الثاني من المباراة، التي خسرها العنابي أمام الإكوادور صفر / 2 في أول مباراة لقطر في بطولات كأس العالم.
فقد أفسد إينر فالنسيا الاحتفال بتسجيله هدفين في الشوط الأول في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي أقيمت على استاد البيت أمس الأحد.
وكان فالنسيا أيضاً سجل هدفاً مبكراً ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم الفيديو المساعد "فار" بداع التسلل.
وفشل المنتخب القطري في تسديد أي كرة على المرمى بعدما قدم أداء باهتا.
وأصبح المنتخب القطري أول فريق لبلد منظم يخسر المباراة الافتتاحية في كأس العالم، وكانت العديد من الجماهير غير راضية عن أداء المنتخب وغادروا الملعب مبكرا في الشوط الثاني.
ويضع سانشيز تركيزه على جعل المنتخب القطري أكثر تنافسية بدلاً من أن يتحسر على عدم بقاء الجماهير مع فريقها، خاصة وأن المنتخب القطري مقبل على مواجهتين من العيار الثقيل في المجموعة الأولى أمام هولندا والسنغال.
وقال المدرب الإسباني:"الحقيقة، لدي ما يكفي من العمل لإلقاء نظرة عليه".
وأضاف: "شعرنا بالدعم والمساندة وما نتمناه للمباراة المقبلة، هو أن يشعر الناس بالفخر وأن يستمر دعمهم لنا لنهاية البطولة".
وأردف: "الأجواء كانت عظيمة، الجميع كانوا يتطلعون كثيراً لهذه المباراة".
وأكد: "نعلم أن الخسارة قد تحدث، وأن النتيجة يمكنها أن تصبح في بعض الأحيان صعبة. سنحاول التعلم من المباراة، وأنا متأكد تماما من أننا سنجعل الناس تشعر بسعادة أكبر بأدائنا".

قطر
كأس العالم 2022
فيليكس سانشيز
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