نتائج رائعة في معسكر البوتشيا بـ«العين لأصحاب الهمم»

العين (الاتحاد)

نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية، بنادي العين لأصحاب الهمم فعاليات المعسكر الثاني للبوتشيا للموسم الرياضي الحالي 2022، واتسمت المنافسة بالقوة بين لاعبي الأندية الذين بلغ عددهم 48 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة، بواقع مشاركة 40 لاعباً من الذكور وثمانية من الإناث،

وتحرص هذه التجمعات على إتاحة الفرصة المثالية لتأهيل العناصر الواعدة، والتي يمكنها المنافسة بالمشاركات الإقليمية والدولية القادمة.

وأسفرت النتائج الخاصة بفئة BC1 عن حصول عبد الرحمن بادي لاعب نادي الثقة على المركز الأول، وجاء ثانياً زميله سالم المدهني، أمّا المركز الثالث فذهب إلى صلاح العلي لاعب نادي دبيّ.

كما أسفرت نتائج فئة BC2 عن فوز أحمد الشامسي لاعب العين بالمركز الأول، وتلاه وصيفاً يوسف البلوشي لاعب نادي دبي، ثم في المركز الثالث خالد مراشدة لاعب خورفكان.

ولفئة الاناث حصلت منى الحمادي لاعبة نادي أبوظبي على المركز الأول لتكون وصيفتها سلمى رضا لاعبة نادي خورفكان، وحصلت نغم جمال الدين لاعبة نادي دبي على المركز الثالث.

وقد شهدت منافسات فئة BC3 تألقاً لافتاً للعنصر النسائي بحصول هدى الكعبي لاعبة العين على وصافة الفئة بعد منافسة شرسة مع صاحب الصدارة خليفة أحمد لاعب نادي دبي، بينما حلّ ثالثاً عمر الفلاسي لاعب نادي دبيّ.

وقد استمرّ تألق سيّدات البوتشيا من خلال حصول اللاعبة الدوليّة رئيسة الفلاسي على المركز الثاني في فئة BC4 التي حصل فيها على أول الترتيب العام حميد القبيسي لاعب نادي الظفرة، وفي المركز الثالث كان محمد عبد الله لاعب دبي.