برشلونة يفتح طريق ديباي إلى يونايتد وأرسنال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

مازال مستقبل النجم الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني، غير واضح، وإن كان الحديث تردد كثيراً هذه الآونة الأخيرة بشأن إمكانية رحيله عن البارسا في «الميركاتو الشتوي» يناير المقبل، لرغبة إدارة النادي الكتالوني في التخلص منه من أجل توفير راتبه الكبير، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها النادي واضطراره في وقت سابق إلى بيع عدد من أصوله.

ولم يلعب ديباي أية مباراة خلال ال 13 مباراة الأخيرة في الدوري الإسباني «الليجا» وارتبط اسمه بالرحيل هذا الشتاء، مثلما تردد اسمه من قبل عن رحيله في الميركاتو الصيفي الأخير، وإن كان ذلك لم يحدث رغم الرغبة الشديدة في بيعه من جانب برشلونة.

وأكدت صحيفة «أس» إن برشلونة استقر على بيع ديباي هذا الشتاء توفيراً للنفقات، خاصة بعد أن خرج الفريق من دوري الأبطال، وانتقل للعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة تحدث عن الحالة المالية السيئة للنادي وضرورة عرض عدد من لاعبيه للبيع خلال «الميركاتو» الشتوي القادم.

وقال: اضطررنا إلى بيع بعض أصول النادي من أجل إنقاذه من الانهيار والإفلاس، ورغم ذلك لا يمكننا توقيع صفقات جديدة بسبب قواعد «اللعب المالي النظيف»، التي تفرضها لوائح رابطة الدوري الإسباني. يذكرأن برشلونة اتهم ديباي في وقت سابق بأنه يتهرب من العودة إلى التدريبات الجماعية بحجة عدم اكتمال شفائه، رغم أنه شفي تماماً، بدليل انضمامه فوراً إلى منتخب «الطاحونة الهولندية» في مغامرته بمونديال قطر والتي يبدأها مساء اليوم بمواجهة منتخب السنغال في إطار مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول بالبطولة.

وكانت عدة أندية أوروبية كبرى سعت إلى ضم ديباي في الصيف الماضي، أبرزها مانشستر يونايتد الذي ربما يعيد الكرّة مرة أخرى هذا الشتاء، في ظل غموض موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قد يفسخ النادي عقده ويرحل هذا الشتاء.

وهناك أيضاً أرسنال، الذي يسعى إلى تدعيم خط هجومه بمهاجم ثانٍ صاحب خبرة، إلى جانب البرازيلي جابرييل جيسوس، كما يرغب في الاستمرار في صدارة الدوري الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم، وحمل اللقب الغائب منذ أكثر من 20 عاماً، وتحديداً موسم 2003-2004.