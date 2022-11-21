منتخب الجودو يُكمل قائمة «طوكيو جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

اكتمل عقد منتخبنا الأول للجودو قبل ختام المرحلة الثانية والأخيرة من الإعداد في اليابان استعداداً لانطلاقة بطولة طوكيو جراند سلام للجودو لعام 2022، التي تقام هناك في يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، بتسمية العنصر النسائي لمنتخبنا في بداية مشواره التنافسي ضمن برنامج التأهل لأولمبياد باريس 2024، وقد ضم المنتخب المختار اللاعبتين باتسو (25 سنة)، وزميلتها ميثاء النيادي (22 سنة) لاعبة نادي الجزيرة للجودو، والتي تدرس في إحدى الجامعات اليابانية في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، والتي سبق أن مثلت جودو الإمارات في العديد من البطولات الإقليمية والدولية.

من جانب آخر، يواصل منتخبنا الأول للجودو تدريباته بانتظام خلال معسكره التدريبي المقام حالياً في طوكيو استعداداً للتحدي الجديد، بعد أن بلغ عدد المنتخبات المشاركة في بطولة طوكيو حتى الآن 67 دولة من بينهم 6 دول عربية تتمثل في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، قطر، ومصر، والتي تسعى لزيادة حصتها من نقاط التأهل، تطلعاً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة بعثة منتخبنا للجودو النهائية التي قدمت للاتحاد الدولي للجودو للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام للجودو برئاسة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو 6 أفراد، من بينهم 4 لاعبين وهم: اللاعب جورام، الذي يشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وتاتا في وزن تحت 81 كجم، ويشارك اللاعب وارام في منافسات وزن تحت 90 كجم واللاعب ظفار في الوزن الثقيل تحت 100 كجم، ويغيب عن المشاركة اللاعب عمر محمد لاعب وزن فوق 100 كجم، والذي ما زال في فترة التأهيل والتدريب الخاص ما بعد الإصابة بناء على قرار طبيب المنتخب.