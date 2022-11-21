رسالة مؤثرة من ماني إلى «أسود التيرانجا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه النجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وقائد منتخب «أسود التيرانجا»، رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده وكل زملائه اللاعبين، لتشجيعهم ومساندتهم قبل مواجهة منتخب هولندا اليوم في أولى مباريات المنتخب في مونديال قطر 2022.

وقال في هذه الرسالة التي بثها عبر صفحته الشخصية على «الفيس بوك»: مساء الخير جميعاً.. وصلني منكم رسائل دعم ومساندة عديدة بعد اضطراري للانسحاب رسمياً من كأس العالم بسبب الإصابة، وأحمد الله على أن الجراحة التي أجريت لي في منتصف الأسبوع مرت بسلام وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكركم جميعاً.

وأضاف: وطننا الغالي يبدأ مغامرته في البطولة ضد منتخب هولندا وأنا على ثقة بأن «أسود التيرانجا» سيجتازون هذه المباراة بنجاح وسيخوضون كل مباراة كما لوكانت مباراة نهائية حقيقية، وأنا مقتنع أيضاً بأن جميع السنغاليين سيجلسون أمام شاشات التلفاز لمتابعة أداء منتخب بلادهم وتشجيعه بحرارة.

وتابع ماني: أعلم أن زملائي في المنتخب سيقاتلون وسيكونوا على قلب رجل واحد من أجل تشريف وطننا الغالي، مثلما عودونا دائماً.

وكان ماني انسحب رسمياً من البطولة، على إثر الإصابة التي لحقت به في آخر مباريات فريقه بايرن ميونيخ في الدوري الإلماني «البوندسليجا»، ورغم ذلك سافر مع المنتخب إلى الدوحة على أمل الشفاء ولكنه اضطر إلى المغادرة وحرم من اللعب في أهم بطولة كروية عالمية، كان ينتظرها بشغف ولهفة، وربما لاتتاح له فرصة المشاركة في النسخة القادمة من هذه البطولة.

وفي سياق متصل، اختار أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بديلاً لماني ولكن ليس في مركزه مهاجماً، وإنما مدافعاً هو موسى نداي «20 عاماً» لاعب أندرلخت البلجيكي.