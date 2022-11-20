أبوظبي «مسك الختام» بـ «السباق الرائع»

عمرو عبيد (القاهرة)

أسدل الستار على بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» في نسختها الـ73، وكالعادة خلال السنوات الأخيرة، جاء مسك الختام بسباق جائزة أبوظبي الكبرى داخل حلبة مرسى ياس، وتوّجت أبوظبي، النجم الهولندي ماكس فيرستابن بطلاً للعالم للمرة الثانية على التوالي فائزاً بالسباق الإماراتي أيضاً، ليتقدم خطوة جديدة في قائمة العظماء التاريخيين محتلاً المرتبة الخامسة، متساوياً مع 6 سائقين آخرين في حصد لقبين ببطولة العالم عبر العصور، وإذا كان «الأسطوري» لويس هاميلتون مر بعام عصيب يُعد الأسوأ في مسيرته، وأخفق كذلك هذه المرة في تحقيق انتصار عرفه كثيراً داخل حلبة ياس، فإن الجميع ينتظر على أحر من الجمر انطلاق فعاليات الموسم المقبل الذي من المُنتظر أن يشهد «منافسة نارية» بين فيرستابن وهاميلتون، حيث سيدافع الهولندي عن لقبيه المتتاليين بينما يرغب البريطاني في حصد «النجمة الثامنة» الخيالية، التي تمنحه القمة التاريخية منفرداً ليفض الاشتباك مع «الأيقونة» مايكل شوماخر، وستكون الإمارات حاضرة كالعادة بالاحتفالية النهائية في ختام المنافسات بسباق جائزة أبوظبي الكبرى، الذي يُقام في 26 نوفمبر 2023.

الحساب الرسمي لسباقات «الفورمولا-1»، احتفى بفوز فيرستابن بسباق أبوظبي في ختام متميز ورائع لمسيرته طوال الموسم، وهو الفوز الـ15 له هذا العام، كما لم ينسَ توجيه التحية لسيباستيان فيتل الذي قرر أن تكون الإمارات آخر محطاته التاريخية في اللعبة مثلما شهدت تتويجه الأول قبل سنوات، وقام فيتل بعمل حركات دائرية شهيرة داخل حلبة مرسى ياس قبل عبور خط النهاية لتكون اللقطة الأخيرة الخالدة في أذهان عشاقه إعلاناً رسمياً لاعتزاله، وعاد الحساب ليُعبّر عن حزنه بخروج هاميلتون من السباق الإماراتي بصورة محبطة تتماشى مع حصاد الموسم الأسوأ في مسيرته.

وتابع موقع صحيفة «الجارديان» السباق الإماراتي لحظة بلحظة حتى إعلان الهولندي بطلاً في أبوظبي وتتويجه ببطولة العالم التي حسمها قبل وصوله حلبة ياس، واهتم الموقع بكلمات فيتل الوداعية التي قال فيها، إنه استمتع كثيراً بالسباق في الإمارات ووصفه اليوم بـ«الرائع»، موجهاً الشكر للجميع على الدعم، مؤكداً أنه سيفتقد كثيراً تلك الأجواء لكن كان عليه التوقف في الوقت المحدد، ونقلت «الجارديان» سعادة فيرستابن الذي وصف هذا النجاح بأنه «لا يصدق»، مؤكداً أنه يتمنى تكرار الأمر ذاته في العام المقبل.

من جهتها، احتفلت صحيفة «دي تيلجراف» بمواطنها الهولندي البطل العالمي، حيث كتبت أن فيرستابن أنهى الموسم بأفضل صورة، محافظاً على مكانته الرفيعة باقتناص جائزة أبوظبي، وأشارت إلى أن الفوز في الإمارات تحقق للهولندي للمرة الثالثة على التوالي بين عامي 2020 و2022، بجانب رفع رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالسباقات في عام واحد، ووصفته «دي تيلجراف» في تقرير آخر بأنه «عام ماكس» الذي لن ينساه أبداً في مشواره الظافر بسباقات «الفورمولا-1».

«ياس هيت» يصعد منصة التتويج للمرة الثانية

مع انتهاء السباق الأخير لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، سجل لويس شارب من فريق كارلين ريسينج مركزه الأول للمرة الثانية على التوالي على حلبة مرسى ياس.

وتمكن سائق فريق ياس هيت للسباقات، كيانو الأزهري، من اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية، بفوزه بالمركز الثالث، فيما احتل زميله ماثيو كوينتاريللي المركز الثامن، ضمن أداء يعكس التطلعات الإيجابية للفريق الإماراتي في البطولات القادمة.

وشهدت اللفة الأولى من السباق الأخير في جولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، رفع بعض الأعلام الصفراء، بعد بعض المناورات بين لويس شارب وأليكس ديون لخطف الصدارة، ليرفع بعدها العلم الأحمر، بسبب فقدان ديون لجناحه الأمامي، إثر اصطدامه بكوستاس توباريس وعودته بعدها إلى منطقة الصيانة.

فعاليات متنوعة ومدرجات «كاملة العدد»

لم تقتصر فعاليات عطلة أسبوع السباق على متابعة أفضل السائقين في العالم يخوضون منافسات السباق، وينطلقون بأقصى السرعات على منعطفات حلبة مرسى ياس في حصص التجارب الحرة والتأهيلية، إذ قدم الحدث لجمهوره العالمي مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، والعروض الحية في مناطق الواحات.

كما عاد مهرجان «يا سلام» لما بعد سباق الجائزة الكبرى في الاتحاد بارك بحفلاته الغنائية على مدار أربع أمسيات أحياها خمسة من كبار نجوم عالم الغناء والموسيقى العالميين، واستهلها في مساء الخميس نجم الغناء العالمي آشر، الحائز ثماني جوائز جرامي، ورافقه مغني الراب البريطاني دايف، فيما أحيت فرقة سويديش هاوس مافيا ومغني الآر إن بي كيندريك لامار حفلتي الجمعة والسبت على الترتيب، لتختتم فرقة ديف ليبارد المدرجة على قاعة مشاهير الروك أند رول فعاليات الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة بحفل صاخب أحيته مساء الأحد.

سارجنت إلى «الفورمولا-1» عام 2023

بعد سباق أشعل حماس الجماهير الحاضرة في حلبة مرسى ياس، تمكن السائق الأميركي لوجان سارجنت من حجز مقعده في بطولة «الفورمولا-1» للعام المقبل، فيما فاز السائق الياباني أيومو إيواسا من «دامس» بالمركز الأول في السباق الختامي لموسم «الفورمولا-2».

ويستعد سارجنت للانضمام إلى «ويليامز» في موسم «الفورمولا-1» لعام 2023، بعد إنهائه السباق الختامي في المركز الخامس، وتحقيقه المركز الرابع في بطولة «الفورمولا-2» للعام الحالي، وبالتالي حصوله على النقاط اللازمة التي تؤهله لحيازة رخصة القيادة في «الفورمولا-1» من الاتحاد الدولي للسيارات.

واعتلى منصة التتويج كل من أيومو إيوسا من «دامس» في المركز الأول، منهياً 33 لفة خلال 57 دقيقة و2.908 ثانية، فيما حل بطل العالم لـ «الفورمولا-2» فيليب دراجوفيتش من فريق إم بي موتورسبورت في المركز الثاني، وتبعه ليام لاوسون من فريق كارلن في المركز الثالث.