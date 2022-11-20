عمار النعيمي يشهد تألق خيول الإمارات في «مونديال باريس»

باريس (وام)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بإمارة عجمان، تألق خيول الإمارات في ختام فعاليات بطولة العالم للخيل العربية الأصيلة 2022، في نسختها الـ 41، التي أقيمت على مدى 3 أيام بمعرض باريس بارك لوبورجيه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشهد الفعاليات أيضاً محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي، وخليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام، وعدد كبير من ملاك ومديري المرابط الوطنية.

ونالت خيول الإمارات 5 ألقاب خلال البطولة، 3 منها لمربط دبي واثنين لمربط عجمان، وجاءت ألقاب دبي عبر كل من «دي إكسبو» التي نالت فضية المهرات عمر سنة، و«دي شرار» الذي نال ذهبية الأمهار، ورفيقه «دي شهار» الذي حصل على البرونزية لنفس الفئة، أما ألقاب عجمان فقد جاءت عن طريق «دي كية» التي نالت برونزية المهرات، و«ع ج سيار» الذي حصد فضية الأمهار عمر سنة.

وفاز مربط دبي أيضاً بجائزة مربط العام، ونال كذلك خيله «دي سراج» جائزة أفضل فحل في العالم، و«أف تي شيلة» أفضل فرس، كذلك حصلت «دي نجلاء» على جائزة أفضل الإناث.

وتعد بطولة العالم للخيول العربية التي تصنف حسب أنظمة وقوانين «الإيكاهو» بتصنيف الألقاب «تايتل شو»، من أقوى بطولات العالم على الإطلاق، وتشارك فيها صفوة الخيول العربية الأصيلة المملوكة لأعرق المرابط.