12.3مليار يورو «القيمة السوقية» للمنتخبات

معتز الشامي (دبي)

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، والذي انطلق أمس، 12.3 مليار يورو.

ويتوقع أن تشهد البطولة تنافساً شرساً بين القوى الكبرى المشاركة في البطولة، حيث يرشح الجميع كلاً من الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإنجلترا للفوز باللقب.

وتضم البطولة نخبة من أعظم اللاعبين العالميين ضمن صفوف المنتخبات المشاركة، رغم غياب كريم بنزيمة عن منتخب فرنسا وهو أفضل لاعب بالعالم والحاصل على جائزة «بالون دور»، كما سبق وتم استبعاد ساديو ماني من تشكيلة السنغال للإصابة.

ورغم ذلك تمتلك المنتخبات المشاركة زخماً أكبر وأعمق من ذلك بكثير، ويتعلق بالقيمة السوقية لأسعار وقيمة اللاعبين في كل منتخب، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، 12.3 مليار يورو، حيث يحتل المنتخب الإنجليزي صدارة ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بـ1.26 مليار يورو، بينما يبلغ متوسط أعمار المنتخب الإنجليزي 26.4 عام.

ويأتي في المركز الثاني، المنتخب البرازيلي، حيث بلغت قيمته السوقية 1.14 مليار يورو، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 27.9، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثالث من حيث الأعلى قيمة سوقية بـ997.50 مليون يورو، حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 26.2 عام، وجاء المنتخب البرتغالي في المركز الرابع بـ937 مليون يورو، فيما بلغ متوسط أعمار لاعبيه 26.8 عام، وفي المركز الخامس، حل المنتخب الألماني بقيمة مقدارها 885.50 مليون، وبمتوسط أعمار لاعبين يقدر بـ26 عاماً.

وحل المنتخب الإسباني سادساً، حيث بلغت قيمته 877.00 مليون يورو، فيما بلغ متوسط أعمار لاعبيه 25.3 عام، ويأتي رفاق النجم ليونيل ميسي في المرتبة السابعة بقيمة 645.20 مليون يورو، وبمتوسط أعمار 27.8 عام، وحل المنتخب الهولندي في المركز الثامن بقيمة 587.25 مليون يورو، وبمتوسط أعمار 26.6 عام.

وفي المركز التاسع، جاء المنتخب البلجيكي، حيث بلغت قيمته 563.20 مليون يورو، فيما بلغ متوسط أعمار لاعبيه 27.8 عام، وحل منتخب أوروجواي في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 449.70، فيما قدر متوسط أعمار لاعبيه بـ27.8 عام.