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«لعنة الإصابة» تطارد «الكبار» في «حلم المونديال»

«لعنة الإصابة» تطارد «الكبار» في «حلم المونديال»
21 نوفمبر 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

ربما لن يكون الفرنسي كريم بنزيمة والسنغالي ساديو ماني، هما أبرز النجوم الذين سيغيبون عن المونديال الحالي الذي انطلق أمس في قطر، حيث شهد تاريخ كأس العالم عموماً، غياب أبرز النجوم عادة قبل أيام وربما ساعات من انطلاقه، في نسخ سابقة، كانت شاهدة على غياب لاعبين من العيار الثقيل بسبب «لعنة الإصابة» التي حرمت العديد من نجوم كرة القدم من المشاركة في بطولات كأس العالم.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز 10 أسماء حرمتهم الإصابة من المشاركة في المونديال من قبل.. 

1- ألفريدو دي ستيفانو
حرمت الإصابة المهاجم والهداف الأرجنتيني الأصل -ولكنه كان يلعب لصالح منتخب إسبانيا- ألفريدو دي ستيفانو من المشاركة مع منتخب إسبانيا في منافسات كأس العالم نسختي 1950 و1954 عقب تعرضه للإصابة في مباراة ودية.

2- روماريو
المهاجم البرازيلي روماريو، والذي كان أحد أبرز الهدافين على مر العصور، لم يتمكن من المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم عام 1998، عقب تعرضه لإصابة عضلية غاب بسببها عن «السيليساو» وقتها.
3- بيب جوارديولا
كان من ضمن قائمة اللاعبين الذين حرمتهم الإصابة من المشاركة في كأس العالم، مدرب مان سيتي الحالي بيب جوارديولا، حيث لم يتمكن جوارديولا من المشاركة مع منتخب إسبانيا في منافسات كأس العالم عام 2002 بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

4- ريو فرديناند
وغاب أيضاً المدافع الإنجليزي ريو فرديناند عن مشاركات كأس العالم عام 2010 عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق.

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5- مايكل بالاك
حرمت الإصابة النجم الألماني مايكل بالاك من لعب كأس العالم عام 2010 عقب تعرضه لتمزق في الأربطة الداخلية لقدمه اليسرى.
6- ديفيد بيكهام
لم يتمكن الأسطورة الإنجليزي بيكهام من لعب آخر كأس عالم له عام 2010، عقب تعرضه لإصابة بقطع في وتر إكيليس خلال مباراة له مع فريق ميلان الإيطالي.

7- مايكل أوين
واجه المهاجم الإنجليزي ونجم ريال مدريد وليفربول ومان يونايتد السابق مايكل أوين نفس مصير زميله بيكهام، حيث لم يتمكن من المشاركة في مونديال جنوب أفريقيا عقب تعرضه للإصابة.

8- لاسانا ديارا
لم يتمكن لاسانا ديارا نجم وسط المنتخب الفرنسي من المشاركة في كأس العالم عام 2010، عقب إصابته بمرض فقر الدم المنجلي، وهو مرض يصيب الهيموجلوبين ويؤثر في شكل خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم.

9- راداميل فالكاو
حرمت الإصابة المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو من المشاركة في منافسات كأس العالم عام 2014 عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

10- ماركو رويس
ضربت الإصابة ماركو رويس قبل مونديال 2014 في البرازيل، عقب تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن.

كريم بنزيمة
ساديو ماني
المونديال
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