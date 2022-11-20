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الرياضي

«المكان الصحيح» يحفز جاريث بيل

«المكان الصحيح» يحفز جاريث بيل
20 نوفمبر 2022 23:02

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
أبدى جاريث بيل، سعادته بقيادة المنتخب الويلزي في ثاني ظهور له بكأس العالم لكرة القدم في تاريخه.
ويستعد فريق المدرب روب بيج لمواجهة الولايات المتحدة الأميركية غداً الاثنين، في أول ظهور لويلز في البطولة منذ الخسارة أمام البرازيل في دور الثمانية لنسخة عام 1958.
وسيقود بيل منتخب ويلز في كأس العالم، بعدما شارك بديلاً وسجل هدفاً لفريقه لوس أنجلوس إف سي في نهائي الدوري الأميركي أمام يونيون فلادلفيا، والذي فاز فيها فريقه بضربات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل 3 / 3.
وبعد تلك المباراة في أكتوبر الماضي، كشف مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق أنه ليس في جاهزيته الكاملة، وذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الأمر.
وقال بيل: «أنا في المكان الذي أريده، إنها الليلة التي تسبق المباراة الأولى وأنا جاهز».
وأضاف: «لقد تدربنا بجد طوال الأسبوع الماضي، لنتأقلم على الحرارة وفارق التوقيت وليس لدينا أعذار الآن، قمنا بالعمل الشاق والآن حان وقت المباراة».
وتابع بيل: «نأمل في أن نتمكن من تقديم الأداء الجيد والمطلوب منا».
ويعد بيل الهداف التاريخي لويلز في البطولات الكبرى، حيث لعب دوراً كبيراً في التأهل لقبل نهائي كأس أمم أوروبا 2016 ودور الستة عشر في نسخة 2020، حينما كان قائداً للفريق.
ويوجد المنتخب الويلزي في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات إيران وأميركا وإنجلترا.

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