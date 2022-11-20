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الرياضي

«بائع الحليب» الهارب من الشرطة يخطف أضواء «المونديال»

«بائع الحليب» الهارب من الشرطة يخطف أضواء «المونديال»
20 نوفمبر 2022 22:56

مراد المصري (دبي) 

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خطف الإكوادوري إينر فالنسيا الأضواء وفرض نفسه نجماً للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، بعدما سجل هدفي فوز فريقه بالتفوق على قطر 2-صفر، وهو اللاعب الذي عانى من طفولة صعبة وفقيرة للغاية خلال نشأته، ومر بموقف طريف عندما طاردته الشرطة خلال إحدى المباريات في بلاده لإلقاء القبض عليه
2016
وولد فالنسيا الذي سجل ثنائية فوز منتخب بلاده أمام قطر في افتتاح كأس العالم، في سان لورينزو في الإكوادور وهو ينحدر من أصول أفريقية، كانت عائلته فقيرة مما اضطره لبيع الحليب في الشوارع من أجل كسب المال لإطعام أخوته.
وكشف فالنسيا أنه كان يستخدم كرة من "الجوارب" للعب كرة القدم ويتدرب عليها خلال نشأته، لتحسين قدراته لعدم قدرته على امتلاك كرة قدم حقيقية، قبل أن ينال فرصة الانضمام إلى فريق إيميلك
ولم يكن فالنسيا قادراً على تأمين مكان سكن له خلال التنقل للعب في صفوف فريق إيميلك، مما اضطره للنوم في منشآت النادي قبل أن يحصل على أول عقد احترافي.
فالنسيا لعب مع الإكوادور أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، ووقتها لاحقته الشرطة قبل اللقاء بسبب حكم قضائي، لكن المسؤولين توسطوا له من أجل خوض المباراة، مما جعله يدعى الإصابة للهروب بعربة الإسعاف قبل نهاية المباراة

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