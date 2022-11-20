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قطر يخسر أمام الإكوادور بهدفين في افتتاح «مونديال 2022»

قطر يخسر أمام الإكوادور بهدفين في افتتاح «مونديال 2022»
20 نوفمبر 2022 22:25

 
الدوحة (رويترز)

خسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين، مساء اليوم «الأحد» في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم باستاد البيت، بعدما سجل المخضرم إينر فالنسيا هدفين في الشوط الأول، وأصبح الفريق القطري أول مضيف يخسر مباراته الافتتاحية في المونديال.

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وأحرز فالنسيا هدفي المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، والدقيقة 31 بضربة رأس، ليمنح الإكوادور فوزها الخامس على الإطلاق في كأس العالم.
وأصبح فالنسيا رابع لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية في آخر 5 نسخ بعد ميروسلاف كلوزه في 2006 ونيمار في 2014 ودينيس تشيرشيف في 2018.
وتلعب قطر ضد السنغال في المباراة المقبلة في المجموعة الأولى يوم الجمعة، بينما تلعب الإكوادور ضد هولندا في اليوم ذاته.
وستكون قطر بحاجة إلى التعافي قبل مواجهة بطلة أفريقيا في مواجهة حاسمة، حيث تخشى أن تكون رابع دولة تستضيف المنافسات، وتخرج من الدور الأول بعد سويسرا 1954، وتشيلي 1962، وجنوب أفريقيا 2010.

قطر
الإكوادور
مونديال 2022
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