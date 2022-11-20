لنفس السبب.. فان دايك حزين وفان جال مسرور

الدوحة (أ ف ب)

أعرب قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن حزنه بسبب ما حصل مع زميله السابق في ليفربول الإنجليزي نجم السنغال ساديو ماني، وذلك عشية اللقاء بين المنتخبين في مونديال قطر في كرة القدم.

وتعرضت السنغال لضربة قاسية بخسارة جهود ماني، بسبب إصابة في ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه الجديد بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني في الثامن من الشهر الحالي، أي في المباراة الأخيرة مع النادي البافاري قبل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض نهائيات مونديال قطر.

ورغم الإصابة، استدعي هداف ليفربول السابق الذي تألق بجانب فان دايك في صفوف «الحمر»، قبل أن يقرر الصيف المنقضي الرحيل إلى بايرن ميونيخ، إلى تشكيلة بلاده للنهائيات العالمية، لكن تبين أنه بحاجة لعملية جراحية، ما حرمه من خوض البطولة.

وعشية لقاء السنغال في منافسات المجموعة الأولى التي تضم قطر المضيفة والإكوادور، كشف فان دايك أنه «تحدث إليه في الصباح التالي بعد إعلان الخبر. أنا حزين من أجله. أعلم حجم العمل الذي بذله من أجل ذلك المونديال».

وأقر «من الواضح أنهم سيفتقدونه جداً وآمل أن نستفيد بدورنا من ذلك بعض الشيء».

كما تطرق المدرب لويس فان جال إلى غياب النجم السنغالي بالقول: «ماني لاعب مميز ومنتخب السنغال سيفتقده بالتأكيد»، كاشفاً أنه حاول التعاقد معه حين كان مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي والسنغالي لاعباً في ساوثهامبتون في وقتها، و«غيابه سيكون خسارة لمنتخب السنغال».

وأضاف أن «السنغال أبطال أفريقيا والمباراة لن تكون سهلة. هم يفتقدون ساديو مانيه ونحن نفتقد ممفيس ديباي، الذي لم يتمكن من بدء المباراة بسبب الإصابة... السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف سنتعامل نحن الاثنان مع ذلك؟».

ورأى أن «المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة لكونها ستحدد مسار المنتخب في البطولة».

واعتبر أنه في «2014، حصلنا على المركز الثالث بتشكيلة أقل جودة من فريقنا الحالي. أعتقد أنه يمكننا الفوز بكأس العالم في هذه النسخة» التي تشهد عودة «البرتقالي» إلى النهائيات بعد خيبة الغياب عن مونديال 2018.