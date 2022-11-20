البليهي عن مواجهة ميسي؟: نلعب ضد الأرجنتين

الدوحة (أ ف ب)

شدَّد مدافع السعودية علي البليهي، على أن منتخب بلاده السعودية سيلعب ضد نظيره الأرجنتيني وليس لاعباً واحداً، في الاستحقاق المنتظر بينهما الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.

وقال البليهي خلال لقاء أمام الصحفيين قبيل بداية الحصة التدريبية في منتجع شاطئ سيلين جنوب الدوحة، أن المنتخب "الأخضر": "جاهز للمباريات الثلاث وليس لمباراة الأرجنتين فقط"، مؤكداً أن كرة القدم تُلعب "11 لاعباً ضد 11".

وأضاف: "نحن نلعب ضد منتخب بأكمله وليس ضد لاعب واحد وإن شاء الله نقدّم المطلوب منا" في إشارة إلى نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي.

وعن شعور لاعبي المنتخب السعودي باللعب أمام أحد أساطير كرة القدم العالمية في موندياله الأخير، قال مدافع الهلال: "أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب الأرجنتين وليس ضد لاعب واحد، و11 ضد 11 وموعدنا يوم الثلاثاء بإذن الله".

أما محمد البريك فأكد بدوره أن المنتخب السعودي تحضّر بأفضل طريقة لاستحقاقه المنتظر أمام "راقصي التانجو"، مضيفاً: "نتطلع لتقديم أفضل مستوى لدينا ونمتلك جميع الإمكانات ووصولنا إلى قطر، يؤكد ذلك والجماهير السعودية ستكون الداعم الأوّل للمنتخب".

وعن الروح المعنوية المسيطرة على أعضاء المنتخب ومن خلفهم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قال: "بكل تأكيد، الجهازان الإداري والفني وجميع اللاعبين في أجواء حماسية وخاصة أن هناك بعض اللاعبين سبق لهم أن شاركوا في المونديال السابق، إضافة إلى لاعبين يشاركون للمرة الأولى في النهائيات، وهذا سيكون دافعاً كبيراً لتقديم مستويات عالية".

وتطرق زميل البليهي في خط دفاع الهلال إلى الضغوطات التي يواجهها كل منتخب، معتبراً أن المنتخب السعودي يملك خبرة في نهائيات كأس العالم من مشاركاته السابقة، و"هذا سيجعلنا نقدّم أفضل ما لدينا خصوصاً أننا نلعب أمام أفضل اللاعبين في العالم وهذا يمنحنا دافعاً أكبر لاستخراج ليس فقط 100 % بل 200 %".

وأضاف عن الجماهير السعودية المواكبة لهذه المشاركة "هي تعشق كرة القدم، وهذا ما اعتدنا عليه في مناسبات سابقة وإن شاء الله نحقق لهم ما يحلمون به... أتمنى أن يكون الدعم طوال المباريات مهما كانت الظروف والمباراة تستمر 90 دقيقة".

وإلى جانب الأرجنتين، تضم المجموعة بولندا التي يقودها هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (تلتقيها في 26) والمكسيك (تلقيها في 30).