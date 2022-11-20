أمير قطر يرحب بالعالم ويفتتح كأس العالم 2022

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، افتتاح مونديال قطر 2022 في كرة القدم من استاد البيت شمال العاصمة الدوحة، حيث يخوص أصحاب الأرض أولى المواجهات مع الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وبعد حفل افتتاحي شهد حضور الممثل الأميركي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة، قال آل ثاني إنه "بدءاً من هذا المساء وطوال 28 يوماً، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".
ونظمت قطر حفل افتتاح مبهر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وبدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير سبقها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل.
وشهد حفل الافتتاح عرضا خاصا لتميمة البطولة التي تطايرت في الهواء على أنغام الموسيقى، وبعدها ألقى النجم السينمائي الشهير مورجان فريمان كلمة رفقة الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر.
كما شهد الحفل عرضا لأغاني بطولات كأس العالم السابقة أعقبها عرض أغنية متعددة اللغات مع مشاركة المغني الكوري الشهير جونجكوك.
وجرى بث فيلم تسجيلي لمجموعة من شباب يلعبون كرة القدم في الهواء الطلق بمشاركة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خلال فترة شبابه، وظهر الأمير حمد في مقصورة استاد البيت ووقع على القميص الذي ارتداه قبل عقود.
وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة.