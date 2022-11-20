فيرستابن بطل جائزة أبوظبي لـ «الفورمولا-1»



أبوظبي (أ ف ب)

اختتم الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم موسم 2022 من بطولة العالم، بفوزه بجائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، الجولة الـ22 والأخيرة على حلبة مرسى ياس، محققاً انتصاره الخامس عشر هذا العام.

وخطف شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري وصافة البطولة، بعد أن حل ثانياً أمام المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول الثالث، بعد أن دخلا إلى السباق الأخير وهما متعادلين في النقاط.

وخاض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، السباق الأخير في مسيرته والرقم 299 وحل في المركز العاشر.