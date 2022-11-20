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الرياضي

«ياس هيت» يصعد منصة التتويج للمرة الثانية

«ياس هيت» يصعد منصة التتويج للمرة الثانية
20 نوفمبر 2022 18:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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مع انتهاء السباق الأخير لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، سجل لويس شارب من فريق كارلين ريسينج مركزه الأول للمرة الثانية على التوالي على حلبة مرسى ياس.
وتمكن سائق فريق ياس هيت للسباقات، كيانو الأزهري، من اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية، بفوزه بالمركز الثالث، فيما احتل زميله ماثيو كوينتاريللي المركز الثامن، ضمن أداء يعكس التطلعات الإيجابية للفريق الإماراتي في البطولات القادمة.
وشهدت اللفة الأولى من السباق الأخير في جولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، رفع بعض الأعلام الصفراء، بعد بعض المناورات بين لويس شارب وأليكس ديون لخطف الصدارة، ليرفع بعدها العلم الأحمر، بسبب فقدان ديون لجناحه الأمامي، إثر اصطدامه بكوستاس توباريس وعودته بعدها إلى منطقة الصيانة.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
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