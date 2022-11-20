سارجنت إلى «الفورمولا-1» عام 2023



أبوظبي (الاتحاد)



بعد سباق أشعل حماس الجماهير الحاضرة في حلبة مرسى ياس، تمكن السائق الأميركي لوجان سارجنت من حجز مقعده في بطولة «الفورمولا-1» للعام المقبل، فيما فاز السائق الياباني أيومو إيواسا من «دامس» بالمركز الأول في السباق الختامي لموسم «الفورمولا-2».

ويستعد سارجنت للانضمام إلى «ويليامز» في موسم «الفورمولا-1» لعام 2023، بعد إنهائه السباق الختامي في المركز الخامس، وتحقيقه المركز الرابع في بطولة «الفورمولا-2» للعام الحالي، وبالتالي حصوله على النقاط اللازمة التي تؤهله لحيازة رخصة القيادة في «الفورمولا-1» من الاتحاد الدولي للسيارات.

واعتلى منصة التتويج كل من أيومو إيوسا من «دامس» في المركز الأول، منهياً 33 لفة خلال 57 دقيقة و2.908 ثانية، فيما حل بطل العالم لـ «الفورمولا-2» فيليب دراجوفيتش من فريق إم بي موتورسبورت في المركز الثاني، وتبعه ليام لاوسون من فريق كارلن في المركز الثالث.