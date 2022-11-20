الإثنين 21 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سارجنت إلى «الفورمولا-1» عام 2023

سارجنت إلى «الفورمولا-1» عام 2023
20 نوفمبر 2022 18:21

 
أبوظبي (الاتحاد)


بعد سباق أشعل حماس الجماهير الحاضرة في حلبة مرسى ياس، تمكن السائق الأميركي لوجان سارجنت من حجز مقعده في بطولة «الفورمولا-1» للعام المقبل، فيما فاز السائق الياباني أيومو إيواسا من «دامس» بالمركز الأول في السباق الختامي لموسم «الفورمولا-2».

أخبار ذات صلة
احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد تنطلق 24 نوفمبر وتختتم 3 ديسمبر
شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من الوقوع في حيل المتسولين

ويستعد سارجنت للانضمام إلى «ويليامز» في موسم «الفورمولا-1» لعام 2023، بعد إنهائه السباق الختامي في المركز الخامس، وتحقيقه المركز الرابع في بطولة «الفورمولا-2» للعام الحالي، وبالتالي حصوله على النقاط اللازمة التي تؤهله لحيازة رخصة القيادة في «الفورمولا-1» من الاتحاد الدولي للسيارات.
واعتلى منصة التتويج كل من أيومو إيوسا من «دامس» في المركز الأول، منهياً 33 لفة خلال 57 دقيقة و2.908 ثانية، فيما حل بطل العالم لـ «الفورمولا-2» فيليب دراجوفيتش من فريق إم بي موتورسبورت في المركز الثاني، وتبعه ليام لاوسون من فريق كارلن في المركز الثالث.

 

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
الفورمولا-1
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
دنيا
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
اليوم 12:54
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
الإمارات
تحديد عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني
اليوم 12:32
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
الرياضي
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
اليوم 12:30
شعار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعي
الإمارات
"المعاشات": جهات العمل في القطاع الخاص شريك في نجاح منظومة العمل التأميني
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©