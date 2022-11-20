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الرياضي

«طيران الاتحاد» و«فرسان الإمارات» يرسمان «لوحة بديعة»

«طيران الاتحاد» و«فرسان الإمارات» يرسمان «لوحة بديعة»
20 نوفمبر 2022 18:16

أبوظبي (الاتحاد)

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توجهت أنظار الجماهير العاشقة للسرعة والتحدي إلى سماء حلبة مرسى ياس، لمتابعة العرض الجوي المذهل الذي تقدمه «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني للإمارات، والشريك الرسمي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، يرافقها فريق فرسان الإمارات للاستعراض الجوي. وحلقت طائرة «الاتحاد للطيران» من طراز بوينج «787-9» التي تحمل ألوان سباق «الفورمولا-1»، برفقة سبع طائرات استعراضية من فريق فرسان الإمارات، على ارتفاع منخفض فوق خط بداية السباق في حلبة مرسى ياس في عرض مهيب، لترسم لوحة بديعة بألوان علم الإمارات.
 

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الاتحاد للطيران
فرسان الإمارات
الفورمولا-1
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