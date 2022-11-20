دائرة الثقافة والسياحة تفتتح منطقة المشجعين في ياس

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، افتتاح منطقة المشجعين في جزيرة ياس - تجربة مشاهدة كأس العالم التي تشكل الوجهة المفضلة لعشاق كرة القدم من المجتمع المحلي والزوار للاستمتاع بجميع مباريات المونديال، مع برنامج متنوع من التجارب الترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في ياس لينكس أبوظبي.

وترحب هذه الوجهة التي تبلغ مساحتها 10000 متر مربع، بـ 2000 مشجع يومياً، وتنقسم إلى منطقة المشاهدة الرئيسية، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة المأكولات والمشروبات، وصالة كبار الشخصيات.

ويمكن للجمهور متابعة المباريات، وتشجيع فرقهم مباشرة من خلال واحدة من أكبر الشاشات الخارجية في الدولة، فضلاً عن الاستمتاع بالأنشطة العائلية المفعمة بالمرح والبهجة والتجارب التي تحتفي بكرة القدم، بما في ذلك التعليق والتحليل الفني للمباريات، والمسابقات والتحديات الإلكترونية، وأفضل فنون الترفيه.

ويحيط بالمنطقة أيضاً عربات المأكولات والمشروبات من أفضل المطاعم المحلية، فيما تكتمل التجربة الفريدة بسلسلة من العروض الفنية والموسيقية، إضافة إلى الفقرات الحية على المسرح، وفرق الـ «دي جيه»، والفنانين المتجولين.

كما توفر صالة كبار الشخصيات وسائل الراحة العصرية في أجواء أكثر خصوصية، إلى جانب شاشة عرض ثانية وقاعة للشيشة. ويستطيع الزوار أيضاً شراء المنتجات الرسمية المعتمدة من «الفيفا»، مثل نسخ كأس العالم، وكرات قدم تحمل الشعارات الوطنية لمنتخبات من جميع أنحاء العالم.

وتمنح منطقة المشجعين زوارها فرصاً عديدة للتواصل، وبناء علاقات اجتماعية عن طريق المشاركة في المنافسات والتحديات، وبطولات الرياضات الإلكترونية.