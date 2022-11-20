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الرياضي

ماكلروي ورام «الرابحان الأكبر» في «دي بي ورلد»

ماكلروي ورام «الرابحان الأكبر» في «دي بي ورلد»
20 نوفمبر 2022 18:11

مراد المصري (دبي)

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تُوج الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب بطل موسم جولة دي بي ورلد لعام 2022، فيما حقق الإسباني جون رام لقب بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم، وذلك في ختام البطولة، التي أقيمت على مدار 4 أيام في عقارات جميرا للجولف في دبي بجوائز 10 ملايين دولار.
شهد مراسم التتويج وكرم الفائزين، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير العام لدي بي ورلد، وعدد من الشخصيات البارزة من مجموعة الجولة الأوروبية للجولف.
وشهدت المراسم تتويج السويدي راسموي ليا، بلقب موسم سلسلة الجولف لأصحاب الهمم، ضمن جولة دي بي ورلد.
وفاز الإسباني جون رام بلقب بطولة جولة دي بي ورلد، بعدما أنهى المنافسات على مدار الجولات الأربعة برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليصبح أول لاعب يتوج بلقب البطولة في ثلاث مناسبات مختلفة، بعد عامي 2017 و2019، والذي نال جائزة 3 ملايين دولار نظير فوزه باللقب.
من جانبه، حقق الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المركز الرابع بالبطولة برصيد 16 ضربة تحت المعدل، وهو ما كان كافياً ليضمن صدارة ترتيب جولة دي بي ورلد لهذا الموسم، والتي شهدت إقامة 43 بطولة في 21 دولة مختلفة على مدار العام الجاري، وتكون المرة الرابعة في مسيرته التي يحصد فيها كأس «هاري فاردون» لأفضل لاعب خلال الموسم، بعد أعوام 2012 و2014 و2015.

دبي
الجولف
روري ماكلروي
أيرلندا الشمالية
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