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الرياضي

ما لا تعرفه عن كرة مونديال 2022!

كرة الرحلة
20 نوفمبر 2022 16:48

ساعات قليلة تفصل ملايين المشاهدين حول العالم عن افتتاح أول بطولة كأس العالم في منطقة الخليج.

ومن ضمن التساؤلات والتوقعات العديدة التي يطرحها عشاق كأس العالم يدور بعضها حول «الكرة» التي ستستعمل في تلك البطولة.

فما هي مواصفات تلك الكرة؟!
تحمل الكرة الجديدة اسم «الرحلة»، وهي أول كرة قدم في العالم مصنوعة من الأحبار والمواد اللاصقة المائية والأكثر صداقة للبيئة على الإطلاق، وفق تقرير نشره موقع العربية.

كما تتميز بجلد من مادة البولي يوريثين مع بنية غير ملحومة مرتبطة حرارياً، وتنتقل أسرع من جميع سابقاتها، بحسب «الفيفا».

جهاز استشعار
إلى ذلك، تحتوي على جهاز استشعار داخلها، مما سيسمح باتخاذ قرارات دقيقة من خلال تقنية التسلل شبه الآلية. وستساعد البيانات المأخوذة من الكرة في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها إلى غرفة التحكم وجنباً إلى جنب مع البيانات من كاميرات التعقب.

وزنها وسعرها
وتزن كرة كأس العالم 2022 حوالي 420 غراماً، ومتوفرة على موقع «أديداس» الإلكتروني بحوالي 177 دولاراً. فيما ستكون «الرحلة» الأحدث في سلسلة طويلة من كرات القدم المستخدمة في كأس العالم على مر السنين!

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