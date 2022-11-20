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الرياضي

برشلونة والبايرن «القياسية 17»

برشلونة والبايرن «القياسية 17»
20 نوفمبر 2022 13:51

 
رضا سليم (دبي)

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تصدر برشلونة وبايرن ميونيخ قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً باللاعبين في «مونديال 2022»، بواقع 17 لاعباً لكل منهما، وكان «البافاري» منفرداً بالرقم القياسي، رغم إصابة نجمه ساديو ماني الذي بقي رسمياً في تشكيلة السنغال، إلا أن دخول أليكس بالدي بدلاً من خوسيه جايا في منتخب إسبانيا جعل «البارسا» يتساوى معه.
ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث، بـ 16 لاعباً، ومن بعده السد القطري «15»، ومانشستر يونايتد الإنجليزي «14»، وريال مدريد الإسباني «13»، ويتساوى تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي «12 لاعباً»، وتوتنهام الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وأياكس أمستردام الهولندي «11 لاعباً».
وتضم تشكيلة البايرن ماني «السنغال»، ديفيس «كندا»، ستانيشيتش «كرواتيا»، بافار، أوباميكانو، كومان، لوكا هرنانديز «فرنسا»، نوير، كيميش، جوريتسكا، جنابري، مولر، موسيالا، سانيه «ألمانيا»، مزراوي «المغرب»، دي ليخت «هولندا»، تشوبو-موتينج «الكاميرون».
فيما تضم قائمة برشلونة رافينيا «البرازيل»، كريستنسن «الدنمارك»، كونديه، ديمبيلي «فرنسا»، تير شتيجن «ألمانيا»، ديباي، دي يونج «برشلونة»، ليفاندوفسكي «بولندا»، إريك جارسيا، بوسكيتس، جافي، فيران توريس، بالدي، ألبا، فاتي، بيدري «إسبانيا»، أراوخو «أوروجواي».

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