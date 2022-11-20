مليار دولار جوائز «مونديال 2022»



معتز الشامي (دبي)



يشهد «مونديال 2022»، رقماً تاريخياً جديداً، يتعلق بالقيمة المالية لجوائز البطولة، وتعد الأكبر في التاريخ، منذ «نسخة 1982» التي شهدت تخصيص مكافآت للمنتخبات المشاركة.

وخصص الاتحاد الدولي الذي يستهدف جني 7 مليارات دولار من الإيرادات، مليار دولار للنهائيات، بواقع 440 مليوناً للجوائز، و70 مليوناً نفقات إعداد المنتخبات المتأهلة، و310 ملايين دولار توزع على أندية اللاعبين المشاركين بالبطولة، و220 مليوناً مصاريف التأمين الصحي للاعبين وأنديتهم.

بينما بلغ الإنفاق على البطولة في «النسخة الماضية» روسيا 2018، حوالي 791 مليون دولار، ووقتها كان الرقم الأكبر في تاريخ البطولة، بينما في «نسخة البرازيل» 2014، وصل إجمالي الجوائز وميزانية البطولة إلى 576 مليوناً، و«نسخة 2010» بجنوب أفريقيا ما يصل إلى 420 مليوناً، وفي «نسخة ألمانيا 2006»، وصلت ميزانية البطولة وجوائزها إلى 266 مليوناً، وفي «نسخة 2002» باليابان وكوريا الجنوبية 156.6 مليون، و«نسخة 1998» في فرنسا، ما يصل إلى 103 ملايين، و«نسخة 1994» في أميركا 71 مليوناً، و«نسخة إيطاليا 1990»، ما يصل إلى 54 مليوناً، وفي نسخة المكسيك 1986، وصلت الجوائز والميزانية إلى 26 مليوناً، والبداية في «نسخة إسبانيا 1982» ووقتها رصد «الفيفا» 20 مليون دولار جوائز للبطولة.

ويحصل المنتخب الفائز بكأس العالم على 45 مليون دولار، والوصيف على 32 مليوناً.

الجوائز المالية من 1982 إلى 2018



2022: مليار دولار

2018: 791 مليون دولار

2014: 576 مليون دولار

2010: 420 مليون دولار

2006: 266 مليون دولار

2002: 156.6 مليون دولار

1998: 103 ملايين دولار

1994: 71 مليون دولار

1990: 54 مليون دولار

1986: 26 مليون دولار

1982: 20 مليون دولار