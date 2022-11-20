«عالمية» بناء الأجسام تتوج الأبطال في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أسدل الستار على بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر أند مسز وورلد» لبناء الأجسام، والتي أقيمت في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك بإقامة منافسات المحترفين والسيدات في بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك، ثم تتويج الفائزين والأبطال.

حضر المنافسات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، وخليل معروف مدير مكتب دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وعدد كبير من القيادات الرياضية في الإمارات والعالم.

وهنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اللجنة المنظمة برئاسة المهندس محمد عبيد بن ماجد، بعد النجاح الباهر الذي حققته البطولة، مثنياً على العطاء المتجدد للجان الفنية ولجنة الحكام واللجان الفرعية ومدير البطولة خليل معروف ودوره المميز في التنظيم، وكذلك أعضاء اتحاد بناء الاجسام والحكام الدوليين.