«التبر 55» بطل سباق دبي للشراعية «43 قدماً»

دبي (الاتحاد)

توج القارب «التبر 55»، لمالكه راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً - الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي 2022-2023، والذي جرت أحداثه أمس «السبت» على مياه الخليج العربي.

ونجح طاقم القارب «التبر 55» وعبر استراتيجية محكمة لطاقمه من الانقضاض على الصدارة في المراحل الأخيرة، بعد اختياره المسار الصحيح والأسرع للوصول الى الهدف، متفوقاً على باقي القوارب المشاركة، وأبرزها منافسيه على الصدارة القاربين النايف 219 لمالكه النوخذة منصور أحمد عبدالله المنصوري (الوصيف)، والحادي 125 لمالكه النوخذة علي عتيق عبيد الرميثي الذي حل في المركز الثالث.

وحقق السباق نجاحاً كبيراً ورائعاً، تمثل في مشاركة 70 قارباً، أبحرت من عمق مياه دبي لمسافة وصلت إلى 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وأظهرت أطقمها مهارات وخبرات كبيرة، ليكون «التبر 55» أول الواصلين إلى خط النهاية، ويحتفل طاقمه بناموس السباق بعد استلام العلم الشطرنجي، تلاه مباشرة القاربين «النايف 219» ثانياً، والحادي 125 ثالثاً.

وفي باقي المراكز حل القارب «الاتحاد 89»، لمالكه النوخذة حمد ماجد السويدي خامساً، تلاه «الظفرة 87» بقيادة محمد عبدالله المرزوقي خامساً، ثم «سباح 24» بقيادة سعيد سنان المهيري سادساً، فيما نال «مفارج 43» بقيادة إبراهيم صالح الحمادي المركز السابع.

تابع مراحل السباق منذ انطلاقته وحتى خط النهاية، كل من جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، وأشرف على السباق محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، الذي قام بتتويج الأبطال.