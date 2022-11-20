«سيدات الطائرة» يحصدن «وصافة» الدور الأول لـ «غرب آسيا»



معتصم عبدالله (دبي)



حصد منتخب سيدات الطائرة «وصافة» المجموعة الثانية، في الدور الأول لمنافسات «النسخة الأولى»، من بطولة غرب آسيا المقامة حالياً بالأردن، بعدما حصد 8 نقاط من 4 مباريات، ليحل ثانياً في ترتيب المجموعة، خلف الأردن المتصدر، فيما تصدر لبنان المجموعة الأولى، وحل العراق ثانياً.

وخاض «أبيض سيدات الطائرة» 4 مباريات في الدور الأول، استهلها بفوزه على قطر 3-0 بالأشواط «25- 10، 25- 16، 25- 8»، وخسر في الثانية أمام الأردن «المستضيف» 1-3، بالأشواط «14- 25، 21- 25، 22- 25، 22- 25».

وتخطى «أبيض السيدات» في مباراته الثالثة الكويت، بفوز صعب 3-2 بالأشواط «25- 22، 26- 24، 22- 25، 17- 25، 16- 14»، قبل أن يحصد «وصافة» المجموعة الثانية، بفوزه على عُمان 3-0 في مباراته الرابعة بالأشواط «25- 12، 25- 7، 25- 7».

ويتأهب منتخبنا لمواجهة سوريا «ثالث المجموعة الأولى» غداً «الاثنين»، في ربع النهائي، أملاً في حجز مقعده في «المربع الذهبي»، في مباراة منتظرة، عطفاً على قوة المنافس السوري الذي نجح بدوره في الفوز في مباراتين، والخسارة في مثلها، ضمن مجموعته التي ضمت لبنان «المتصدر»، العراق «الوصيف»، سوريا «الثالث»، السعودية «الرابع»، وفلسطين «الخامس».

ويشارك منتخبنا في البطولة الحالية مدفوعاً برصيد خبراته الجيدة على الصعيد الخليجي، وحصده لأغلب الألقاب في بطولة ألعاب مجلس التعاون الخليجي في 7 نسخ على التوالي بدايةً من عام 2008 بالكويت.



نتائج «أبيض السيدات»



الإمارات - عُمان 3-0

الإمارات - الكويت 3-2

الإمارات - الأردن 1-3

الإمارات - قطر 3-0









