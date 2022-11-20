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الرياضي

لامار بطل «كأس الحبتور للبولو»

لامار بطل «كأس الحبتور للبولو»
20 نوفمبر 2022 12:30

 
دبي (الاتحاد)

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تُوج «لامار» بكأس الحبتور للبولو، بعد تغلبه في النهائي على «ذئاب دبي» 7-4، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في «دبي لاند»، فيما فاز «غنتوت» على «أيه إم» 7-5، ليحصد المركز الثالث.
وعقب المباراة، قام فيليب دامات مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور، بتتويج الفرق الأربعة، وأهدى كأس البطولة إلى فريق «لامار»، كما حصل جليرمو لاعب «لامار» على جائزة أفضل لاعب في النهائي، بينما نال الخيل بيكاقلور لخالد العمران جائزة أفضل خيل.
ووجه محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو التهنئة إلى «لامار» لفوزه المستحق والأداء القوي في النهائي، مؤكداً أن بطولة اليوم الوطني تنطلق يوم الخميس المقبل، وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل بمعدل «هانيكاب» من 8 إلى 10 جول.

دبي
البولو
منتجع الحبتور للبولو
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