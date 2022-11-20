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الرياضي

دبا الحصن يكسب النصر في مفاجآت «أقوياء اليد»

دبا الحصن يكسب النصر في مفاجآت «أقوياء اليد»
20 نوفمبر 2022 11:52

 
رضا سليم (دبي)

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تواصلت الإثارة في «الجولة الثانية»، «دوري أقوياء اليد» بفوز دبا الحصن على النصر 26-24، في المباراة التي جرت بصالة الحصن، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-12، وتعد النتيجة مفاجأة من «العيار الثقيل» وتمهد الطريق لمفاجآت أخرى في الجولات المقبلة، بعد تعادل شباب الأهلي والجزيرة، وخسارة العين أمام الوصل بفارق هدف.
وبدأ الشارقة رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز الأول على مليحة 39-28 في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 20-16، ويلعب الشارقة مع الجزيرة في أبوظبي يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.
ويتصدر الوصل قمة الدوري، بعد الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، والعلامة الكاملة في مباراتين، يليه شباب الأهلي في الوصافة، برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادل، ثم العين الثالث برصيد 4 نقاط، من فوز وخسارة، متساوياً مع دبا الحصن الرابع، والشارقة الخامس من مباراة، ومليحة والنصر برصيد نقطتين، وكلاهما خسر في المباراتين، والجزيرة نقطتين من مباراة واحدة.
وتشهد الجولة الثالثة يومي الجمعة والسبت قمتين، الأولى تجمع بين النصر والوصل في «ديربي دبي»، والثانية بين العين والشارقة بصالة البنفسج، وفي الجولة نفسها يلتقي مليحة مع شباب الأهلي بصالة مليحة، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي».

دوري أقوياء اليد
دبا الحصن
النصر
شباب الأهلي
الجزيرة
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الوصل
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