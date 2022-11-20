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الرياضي

شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة

شباب الأهلي ينفرد بصدارة دوري السلة
20 نوفمبر 2022 11:17

 
علي معالي (دبي)

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انفرد شباب الأهلي بصدارة دوري رجال السلة، مع نهاية الجولة السابعة «ختام الدور الأول»، بالفوز على الشارقة بملعبه 96-92، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 12 نقطة و«الملك» إلى 11 نقطة، ويملك شباب الأهلي «العلامة الكاملة» من الانتصارات حتى الآن، فيما تكبد الشارقة خسارته الأولى.
جاءت المباراة قوية بين أفضل فريقين في البطولة منذ سنوات، تفوق «الفرسان» في «الأرباع» الأول والثالث والرابع 26- 22، 25- 24، 30- 26، في حين رجحت كفة «الملك» في الربع الثاني 18- 15.
وفاز الوصل بملعبه على الظفرة 89 - 70، 28- 16، 22-17، 21- 23، 18- 14، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الرابع، والظفرة إلى 6 نقاط في المركز السابع والأخير.
انطلقت الجولة بفوز النصر على الوحدة 107- 73، ليحتل «العميد» المركز الثالث «10 نقاط»، ويملك «العنابي» 7 نقاط في المركز السادس، ويحتل البطائح الذي حصل على راحة في الجولة المركز الخامس «8 نقاط».
وتنص لائحة المسابقة لهذا الموسم على إقامة المسابقة على مراحل تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دورين، وبعد تحديد المراكز من الأول إلى السابع، يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى نصف النهائي، بينما تلعب باقي الفرق ربع النهائي.

دوري السلة
شباب الأهلي
الشارقة
الوصل
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