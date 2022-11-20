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الرياضي

بنزيمة.. «المغامرة انتهت»!

بنزيمة.. «المغامرة انتهت»!
20 نوفمبر 2022 09:45

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


بعد ساعات من الترقب والانتظار، لمعرفة الحالة البدنية للنجم الفرنسي كريم بنزيمة، إثر إصابته مجدداً في أول تدريب جماعي يشارك فيه مع زملائه، جاءت لحظة الحقيقة، وأثبتت الفحوصات الأولية والأشعة التي أجريت على فخذه الأيسر في أحد مستشفيات الدوحة، أنه يعاني من تمزق ولا يمكنه اللعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ما يعني عملياً استبعاده من البطولة. 

وبالفعل أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي، أن النجم الحاصل على الكرة الذهبية هذا العام، انتهت مغامرته رسمياً، ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع «الديوك». 

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وهذه الإصابة تختلف عن إصابته السابقة التي حرمته من اللعب مع ناديه ريال مدريد لأكثر من شهر ونصف الشهر، إذ إنها كانت تمزقاً في الفخذ الأيسر، أصابة من دون أن يلمسه أحد في أول جلسة تدريب جماعي شارك فيها.
وأظهرت الأشعة أن المشكلة خطيرة، لدرجة تكفي لحرمان بنزيمة من المشاركة في «مونديال 2022» كله، وليس مباراة فريقه الأولى أمام أستراليا، مثلما كان متوقعاً من قبل.
وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك» قد تشاور مع الجهاز الطبي بقيادة فرانك لوجال ثم مع بنزيمة نفسه، قبل أن يتخذ قراره بحرمان النجم الكبير من الاستمرار في البطولة. وقال ديشامب: إنني في غاية الحزن على كريم، لأن كأس العالم تمثل له هدفاً رئيسياً، نظراً لأنها المرة الثانية على التوالي التي لن يكون بمقدوره المشاركة فيها، المرة الأولى كانت في مونديال روسيا 2018، حيث لم يشارك رغماً عنه لأسباب لا تتعلق بالجاهزية الفنية والبدنية والذهنية.
وأضاف ديشامب، الذي يعتبر أسوأ المدربين حظاً في البطولة، إنها ضربة قاصمة للمنتخب، بعد أن فقد «الديوك» بول بوجبا ونجولو كانتي وكريستوفر نكونكو ومايك مينيان، وها هو يخسر أحد أهم وأفضل مهاجميه. 

غير أن ديشامب أكد أنه يثق تماماً في المجموعة التي معه، وسيقاتل من أجل الفوز بالبطولة والاحتفاظ باللقب.
وكان بنزيمة يمني النفس بتحقيق حلمه القديم بالفوز بكأس العالم، البطولة العالمية الأولى والأهم والوحيدة التي لم يحصل عليها خلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب مع النادي الملكي الإسباني، ولكن الإصابة اللعينة حرمته من هذا الحلم.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
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