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الرياضي

نهيان بن مبارك يكرم الفرق الفائزة ببطولة التسامح للكريكيت

نهيان بن مبارك يتوسط المكرمين (وام)
20 نوفمبر 2022 02:17

أبوظبي (وام)

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كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الفرق الفائزة ببطولة التسامح للكريكيت في نسختها الثالثة والرعاة والشركاء، الذين أسهموا في نجاحها وتحقيق أهدافها، بتعزيز قيم التواصل والتعارف والتعاطف والحوار لدى فئة العمال.
جاء ذلك على هامش المهرجان الوطني للتسامح الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث انطلقت أمس فعاليات تكريم الفرق الفائزة ببطولة التسامح للكريكيت في نسختها الثالثة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للكريكيت والرياضة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، وشاركت فيها كافة المجتمعات العمالية بدولة الإمارات خلال سبعة أسابيع واختتمت المباراة بحصول فريق السعديات تايجر على كأس النسخة الثالثة من بطولة التسامح للكريكيت.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك عقب تتويج الفائزين: «إننا جميعاً على أرض الإمارات فائزون بكأس التسامح، مواطنون ومقيمون، فقد ضربنا المثل للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون، لما فيه صالح الجميع في إطار من التسامح واحترام الآخر مهما كان دينه أو جنسه أو مستواه الاقتصادي والاجتماعي، هكذا علمنا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأقواله وأفعاله ومواقفه الصادقة دائماً، إلى جانب التعايش والتسامح واحترام الجميع، وهكذا علمتنا قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، الذين يشملون عمال الإمارات بالرعاية والدعم المستمرين، الذي يتجاوز ما تم سنه من قواعد وأسس وقوانين لحماية كافة فئات المجتمع، ودعمها وتشجيعها على التعاون لما فيه صالح الوطن وكافة المقيمين على أرضه الطيبة.

نهيان بن مبارك
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