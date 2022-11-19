أبوظبي تتوج فيرستابن بلقب «فورمولا-1» اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات السيارات، اليوم، صوب أبوظبي، وتحديداً حلبة مرسى ياس التي تستضيف السباق الرئيسي للجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا - 1 «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى».

وكعادتها، رسمت حلبة مرسى ياس لوحات فنية عديدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من خلال فعاليات فاقت الخيال، وسباقات لم يسبق لها مثيل، سواء كانت للمحترفين على المضمار أو في واحة الجماهير خلف المدرجات.

ورغم حسم لقب بطولة العالم لصالح الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بل»، ولقب الصانعين لصالح الفريق نفسه، إلا أن سباق اليوم له مذاق خاص على مختلف الأصعدة، سواء للبطل الذي حسم لقبه أو لمنافسيه من خلفه، يسعى فيرستابن لتأكيد الجدارة، فيما يهدف الآخرون لمسك الختام، حال هامليتون ولوكلير وغيرهما.

ويحتدم الصراع هذا المساء وفي وقت الغسق على وصافة الترتيب العام، في ظل المنافسة الشرسة بين الثنائي شارل لوكلير سائق «فيراري» وسيرجيو لوبيز سائق «ريد بل» اللذين يمتلكان الرصيد نفسه، وهو ما يعني أن الصراع سيكون على أشده.

وستتركز الأنظار في سباق أبوظبي، اليوم، على الصراع بينهما من أجل حسم الوصافة، وسيسعى كل منهما إلى تقديم سباق قوي من أجل الانفراد بالمركز الثاني.

وينتظر أن يعتمد سيرجيو بيريز بصورة كبيرة على زميله في الفريق وبطل العالم ماكس فيرستابن في مساعدته على حسم «الوصيف»، بعد أن زالت الأجواء المتوترة بينهما بسبب ما حدث في سباق جائزة البرازيل الأخيرة على حلبة ساو باولو، بعدما رفض فيرستابن الانصياع لأوامر الفريق، وترك بيريز يتجاوزه في اللفة الأخيرة، مما أوصل الأمور للتعادل بينه وبين لوكلير، حيث أكد فيرستابن أنه مستعد لإهداء زميله مركز الوصافة ومساعدته على تحقيق هدفه، في تصريحاته عقب سباق البرازيل.

أما على صعيد بطولة الصانعين، فيبرز الصراع أيضاً على مركز الوصافة بين فريقي «فيراري» و«مرسيدس»، إذ يحتل «فيراري» المركز الثاني برصيد 524 نقطة وبفارق 19 نقطة عن «مرسيدس»، وبالتالي فالفرصة سانحة أمام الفريق الألماني لخطف المركز الثاني في حال جاءت نتيجة سباق، اليوم، في أبوظبي كما يحلم بانتظار تعثر أحد سائقي «فيراري»، ويدعمه في ذلك التقدم الملحوظ، الذي حققته «مرسيدس» في آخر السباقات، وبخاصة في سباق البرازيل في الجولة الأخيرة بعدما احتل سائقا الفريق جورج راسل ولويس هاميلتون المركزين الأول والثاني على الترتيب في السباق.

ويشتد الصراع كذلك على المركز الرابع بين فريقي ألبين وماكلارين في ظل فارق الـ 19 نقطة أيضاً، إذ يحتل ألبين المركز الرابع بـ 167 نقطة، يليه ماكلارين بـ 148 نقطة؛ ولذلك يسعى كل فريق لتقديم سباق قوي في أبوظبي من أجل حسم المركز لصالحه، خاصة أن ترتيب الفرق في ختام بطولة العالم يؤثر على العوائد المالية التي تحصل عليها في نهاية الموسم.

يذكر أن سباق جائزة أبوظبي الكبرى حسم لقب بطولة العالم للفورمولا - 1 في الموسم الماضي، بعد سباق كان الأكثر إثارة في تاريخ الفورمولا - 1 في العقود الأخيرة.

وعلى الصعيد الفني، ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بل» من المركز الأول هذا المساء، بعد أن تمكن من مواصلة هيمنته على المركز الأول في التجارب الحرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 للعام الثالث على التوالي.

ونجح سائق «ريد بل» في اقتناص صدارة التجارب الرسمية، بعدما تمكن من تسجيل أسرع زمن في جولة التأهيل، أمس، على حلبة مرسى ياس.

وسينطلق فيرستابن من قطب الانطلاق الأول على حلبة ياس للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان قد حقق أسرع زمن خلال جولة التأهيل عامي 2020 و2021، وسجل بطل العالم الحالي 1.23.824 دقيقة خلال الجزء الثالث من جولة التأهيل.

وسيطر «ريد بل» على المركزين الأول والثاني في جولة التأهيل، بعدما جاء المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابن في الفريق ثانياً بفارق 0.268، مما يدعم حظوظه في سباق اليوم الذي يسعى خلاله لحسم وصافة بطولة العالم، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل احتلال لوكلير قطب الانطلاق من المركز الثالث، بعد أن سجل 1.24.092 دقيقة على الحلبة على إطارات «السوفت»، ولحق به زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز، وسنطلق من المركز الرابع في سباق أبوظبي.

ورغم أن سائقي «مرسيدس» لويس هاميلتون وجورج راسل تألقا في التجارب الحرة في أبوظبي، إلا أنهما تراجعا خلال جولة التأهيل، ليحتل البريطاني هاميلتون المركز الرابع بتوقيت 1.24.508 دقيقة، وخلفه مواطنه راسل.

وكان فريق «مرسيدس» قد سيطر على مركز الانطلاق الأول على حلبة مرسى ياس طوال 6 أعوام متتالية من 2014 إلى 2019 عن طريق هاميلتون وسائقي «مرسيدس» السابقين نيكو روزبرج وفاليتيري بوتاس.

فيما ينطلق البريطاني لاندو نوريس من المركز السابع، أما زميله في الفريق الأسترالي دانييل ريكياردو، فينطلق من المركز العاشر في آخر سباق له مع «ماكلارين»، بينما نجح أوكون سائق فريق «ألبين» في حجز مكانه في المركز الثامن.

فيتل يودع المضمار من الإمارات

يودع الألماني سبستيان فيتل سائق «أستون مارتن» مضمار السرعة هذا المساء بعد مسيرة حافلة بالألقاب والصولات والجولات، ونجح فيتيل في حمل لقب بطولة العالم لأربع مرات مع فريقه السابق «ريد بل»، ومن أبوظبي يودع فيتل العالم ليقول كلمته الأخيرة من مضمار ياس الذي توّجه بطلاً للعالم للمرة الأولى في نسخة 2010، وتألق فيتل في التجارب الرسمية، أمس، وقدم مستويات جيدة، ليحتل المركز التاسع على خط الانطلاق هذا المساء.