كابيتو ينتظر تألق ويليامز

أبوظبي (الاتحاد)

يستمتع يوس كابيتو، مدير فريق ويليامز، بحضوره الأول في حلبة مرسى ياس مع فريق ويليامز، حيث يواصل الفريق استعداداته لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى.

وأبدى كابيتو تفاؤله بفرص الفريق في تقديم أداء تنافسي في عطلة هذا الأسبوع، وقدرة الفريق على تحسين الأداء والتقدم على سلم بطولة الصانعين في المواسم القادمة.

وقال: اختتام الموسم هنا في أبوظبي أمر رائع، ونأمل أن ننهي هذا الموسم بأداء قوي يمنحنا دفعة معنوية لانطلاقة الموسم القادم. وعلى صعيد المنافسة، نأمل بالتأهل إلى الجولة الثانية في التجارب التأهيلية، كما أنه من من الأفضل لو اقتربنا من أزمنة الجولة الثالثة، المنافسة قوية ونتطلع لتقدم أداء قوي.

وكان الفريق قد أعلن مؤخراً أن لوجان سارجينت سيحل محل نيكولاس لطيفي في سيارة فريق ويليامز الثانية قادماً من بطولة فورمولا-2.

وبالإضافة إلى مشاركة لوجان سارجينت في السباق الختامي من بطولة فورمولا-2 في عطلة هذه الأسبوع في أبوظبي، يركز كابيتو على فرص السائق الشاب في الحصول على رخصة القيادة التي تمكنه من المنافسة في بطولة العالم للفورمولا-1.

وأضاف: نأمل أن يتمكن من إنهاء الموسم هنا في أبوظبي ضمن المراتب الست الأولى على ترتيب البطولة، وتأمين موقعه مع الفريق للموسم المقبل.

كما تحدث كابيتو عن التعديلات المضافة على مسار حلبة مرسى ياس في الموسم الماضي، والتي لاقت استحساناً وإشادة واسعة لدى فرق الفورمولا-1 وسائقيها، معبراً عن رأيه بأنها طرحت إيقاعاً جديداً لمنافسات سباق جائزة أبوظبي الكبرى، قائلاً: مسار حلبة مرسى ياس مميز، ولكنّ السائقين لا يتحدثون كثيراً عن المسار، وعادة ما يشتكون فقط في حال كانت الحواف الجانبية مرتفعة جداً.