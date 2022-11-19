أبطال تحدي أدنوك ياس في مدارس الظفرة يختبرون الأجواء الرائعة

أبوظبي (الاتحاد)

استمتع 20 طالباً من المنطقة الغربية من أصحاب المواهب في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والذين كانوا قد شاركوا في تحدي أدنوك ياس في المدارس لمنطقة الظفرة بتجربة من العمر خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

فاز الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، برحلة إلى حلبة مرسى ياس لمشاهدة سائقي الفورمولا-1 يخوضون منافسات السباق الختامي من بطولة العالم، بعد أن أثاروا إعجاب لجنة التحكيم المسابقة، وإبراز مواهبهم في مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بتطوير ملف رقمي متكامل لفريق فورمولا-1 مصغر وتصميم سيارة فورمولا-1، ضمن فعاليات مبادرة أدنوك ياس في المدارس التعليمية الموجهة للصغار.

وكان الطلاب قد اختبروا أداء سياراتهم المصغرة في اختبار ضد الزمن على مسار مسابقة ياس في المدارس، كما شاركوا في تحدي الأداء الزمني المنظم بالتعاون مع جامعة كرانفيلد، وتضمنت تجربة الطلاب في عطلة هذا الأسبوع زيارة إلى منطقة ياس كارت زون، حيث تلقوا هدية تضمنت بزة قيادة بتصميم خاص وحصري بهم.