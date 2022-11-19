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«تلة أبوظبي» تستقبل الجماهير ب «الإطلالة البانورامية»

«تلة أبوظبي» تستقبل الجماهير ب «الإطلالة البانورامية»
20 نوفمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت تلة أبوظبي في حلبة مرسى ياس الآلاف من مشجعي الفورمولا-1، القادمين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة المجريات الحماسية للسباق الختامي على روزنامة بطولة العالم. وتعد تلة أبوظبي وجهة مفضلة لعشاق السباقات، بإطلالتها البانورامية على مسار حلبة مرسى ياس، ابتداءً من المنعطف رقم ثلاثة، وصولاً من المنعطف الشمالي الحاد الذي شهد التجاوز الذي حسم بطولة الموسم الماضي، بالإضافة إلى المسار المستقيم، حيث تصل سيارات الفورمولا-1 إلى سرعاتها القصوى. وتتميز حلبة مرسى ياس بأجوائها الاحتفالية العائلية، حيث يستمتع الآلاف من ضيوفها بالفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، ومتابعة سائقيهم المفضلين في السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا-1.

أبوظبي
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