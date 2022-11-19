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الرياضي

الجو جيتسو.. «بوابة أمل» البرازيليين

الجو جيتسو.. «بوابة أمل» البرازيليين
20 نوفمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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لا تعتبر الجو جيتسو مجرد رياضة للبرازيليين، ولكنها بوابة الأمل لهم من أجل حياة أفضل، تعزز القدرة على إبراز قدراتهم وموهبتهم بالشكل الصحيح، في ضوء تواجد العديد منهم في أحياء فقيرة أو صغيرة، وتكاد الفرص تكون معدومة بالنسبة لهم.
واعتبر ريموند سودري، المتوج باللقب العالمي للحزام الأسود لوزن 69 كجم، أن الجو جيتسو غيرت حياته بالكامل، وقال: مدينتي تعدادها صغير، وهناك الكثير من المشاكل والفقر في المنطقة، لربما أصبحت مدمناً لولا هذه الرياضة التي جعلتني قادراً على التفوق، أشكر عائلتي وأصدقائي الذين ساندوني جميعاً للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها.
أما مواطنه ميريان ألفيس المتوج باللقب العالمي للحزام الأسود لوزن 62 كجم، فاعتبر أن هذه الرياضة أكثر من مجرد تدريبات وتنافس في البرازيل، ولكنها مصدر إلهام للأجيال تجعلهم قادرين على التفوق والوصول للعالمية، وقال: تشكل هذه الرياضة دوراً مهماً للغاية في حياتنا هنا، الكل يتمسك من خلالها بالأمل والبحث عن فرصة إثبات الذات، وهو ما نفعله هنا في أبوظبي.
وشدد فيليبي سيلفا المتوج باللقب العالمي لوزن 85 كجم للحزام الأسود، على أن الجو جيتسو، لها أهمية كبيرة في البرازيل لربما تضاهي كرة القدم، وقال: هناك مواهب متعددة والكل يريد إثبات نفسه، ربما أحدهم موهوب في كرة القدم، والآخر في الألعاب القتالية، أن تجد بطولة عالمية هنا في أبوظبي بهذا الاهتمام والقدرة على إحداث التغيير أمر فريد من نوعه، ويجعلنا نتطلع دائماً للأفضل في الحياة ويجدد لدينا الحافز.

الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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