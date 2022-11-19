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بلانكا تطارد نزالات الجو جيتسو بعدسة من أميركا

بلانكا تطارد نزالات الجو جيتسو بعدسة من أميركا
20 نوفمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

اختارت الأميركية بلانكا جارسيا مطاردة النزالات بعدستها في «قلب الحدث» خلال بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وقطعت مسافة كبيرة من ولاية كاليفورنيا الأميركية، لعيش أجواء البطولة الكبيرة.
أبدت بلانكا، التي احتاجت للسفر لساعات طويلة للوصول إلى أبوظبي، سعادتها بعيش أجواء المنافسات، وقالت: هذه المرة الثانية التي أتواجد فيها بأبوظبي، وأحب الناس هنا، البلد رائع والكل مرحب وهم الأفضل بلا منازع من خلال سفري حول العالم لتغطية الأحداث الرياضية.
وأضافت: مستوى النزالات قوي جداً، ومشاركة هؤلاء الأبطال العالميين، تجعل من الصور التي يتم التقاطها تاريخاً حافلاً ولحظات لا يمكن تفويتها أبداً.
وكشفت بلانكا أنها متخصصة في تغطية العديد من الأحداث الرياضية، مثل ركوب الأمواج، والهوكي، والمواي تاي، الألعاب القتالية المختلطة وغيرها، لكنها حالياً تركز على بطولات الجو جيتسو، وقالت: إنها رياضة رائعة بلا شك، وبطولة أبوظبي الأكبر من نوعها، لذلك أردت التواجد فيها وعدم تفويتها.
وقالت: ربما كانت رحلة السفر طويلة للغاية من كاليفورينا الواقعة غرب أميركا، إلا أن الأمر يستحق هذا العناء فعلاً.

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