سوزا: الإمارات اختزلت الزمن في بناء الجيل

أبوظبي (الاتحاد)

يرى البرازيلي رامون دي سوزا مدرب منتخب الجو جيتسو أن الإمارات خلال السنوات الماضية نجحت في بناء جيل من اللاعبين واللاعبات الذين يملكون العقلية الصحيحة، من أجل ممارسة اللعبة وتبينها بشكل احترافي ومتكامل في حياتهم، مما يبشر بمواصلة المضي قدماً في «خط تصاعدي».

وأوضح المدرب خلال وجوده في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أنه على مدار عمله خلال السنوات السبع الماضية، عندما تولى المهمة عام 2015، شعر بحجم الدعم والمتابعة والاهتمام باللعبة، وقال: أشعر بالفخر لما أراه هنا من عمل كبير في بناء الجو جيتسو بشكل صحيح، وصناعة لاعبين محترفين ومتخصصين فيها بنسبة 100%، بعد هذه السنوات التي قضيتها هنا أهم ما حدث هو تغيير العقلية، حيث أصبح اللاعبون يفهمون تماماً ماذا يعني أن تكون لاعب جو جيتسو محترفاً، وأن الأمر أكثر من مجرد تدريب وفوز وخسارة، ولكنه أسلوب متكامل في الحياة.

وأضاف: الكثير تغير إلى الأفضل في شيء ليس وليد سنوات وجودي فقط، ولكنه بدأ منذ عشرين عاماً، من السهل أن تقوم بتدريب لاعب، ولكن أن تغير الذهنية إلى الأفضل فهو الأمر المثالي وهذا ما يحدث هنا.

وأشار دي سوزا إلى أن الإمارات اختزلت الزمن وبإمكانها تحقيق المزيد، وقال: عندما ننظر للعبة فهي موجودة في البرازيل منذ 100 عام، وفي أميركا منذ 30 عاماً، لذلك أنت خلال سنوات أقل من ذلك نجحت في بناء أجيال متعاقبة عندما تبدأ بتدريب الأطفال منذ سن الرابعة، ومنحهم مكاناً لممارستها في الأماكن كافة خصوصاً في المدارس.

وقال: الجو جيتسو رياضة وطنية بمعنى الكلمة، ومتوفرة للجميع والفرصة متاحة لممارستها، وهذا من شأنه أن يجعلنا نطمئن على مستقبلها، وأن نتطلع دائماً إلى التقدم.

وختم المدرب حديثه بالقول: الجو جيتسو تسهم في بناء ثقافة شخصية لممارسها، وتبني طريقة تفكير أفضل، هذا الجوهر الحقيقي لها الذي يتخطى إطار حسابات الفوز والخسارة فقط، ويجعلها مثالية للمجتمع بأكمله.