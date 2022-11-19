شكراً أبوظبي.. نعود مجدداً عام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

وجه الرياضيون المشاركون الشكر إلى القائمين على تنظيم بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، على ما وجدوه من حفاوة الضيافة وطيب الإقامة على أرض زايد الخير والعطاء والمحبة، طوال فترة «شهر الجو جيتسو» الذي تحولت خلاله أبوظبي لتكون الوجهة الأبرز والأكبر تجمعاً في العالم لرياضيي الجو جيتسو، من مختلف الفئات والأعمار والتخصصات.

ورسم المشاركون لوحة الإبداع بأقوى المنافسات، كما شاهدنا على بساط المنافسة في الصالة، إلا أن البطولة تركت لديهم أثراً تخطى إطار المسابقات الرياضية فقط، ولكنه امتد إلى التجربة بالكامل التي جاءت استثنائية، كما هي عادة الأحداث في عاصمة التفوق والإبداع، وأكدوا أنهم سيعودون مرة أخرى العام المقبل 2023، وكلهم ثقة أن الحدث سيواصل التطور وتبوؤ الريادة الدولية في اللعبة التي تقطع أشواطاً كبيرة بفضل الدعم الإماراتي الكبير لها.

أبدى المدرب الكازاخستاني مارات كوجان، سعادته بوجوده في أبوظبي طوال هذه الفترة، خصوصاً أن لها الفضل الأكبر في التطور والنمو الكبير لهذه الرياضة في بلاده، وقال: جئنا هنا لمرات عدة والتنظيم دائماً ممتاز للغاية ومبدع، والبلد جميل ورائع، ومن الجيد دائماً أن نشارك لكسب المكاسب الفنية والنمو والتطور، وبالطبع لن نفوت فرصة العودة مرة أخرى في العام المقبل، وزيادة الأعداد التي أصبحت سمة ملازمة لنا، وفي كل نسخة نعود بعدد أكبر من الرياضيين.

وأضاف: في السنوات الأخيرة بسبب هذه البطولات فإن شعبية الرياضة تزايدت، وحققنا مراكز متقدمة للغاية، سواء في بطولة العالم أو بطولة المحترفين، الأمر محفز للغاية.

وقال: من الجميل رؤية هذه العلاقة بين الإمارات وكازاخستان، حيث يوجد منتخبنا لكرة القدم لخوض مباراة ودية مع منتخب الإمارات، وهو ما يعكس العلاقة الجميلة بين البلدين.

وعبر فاليريو بيترينو مدرب المنتخب الإيطالي، عن إعجابه الكبير بالحدث، وقال: تجربة لا تضاهي أي بطولة أخرى في العالم في الجو جيتسو، هناك اهتمام بالتفاصيل كافة، ومتابعة حثيثة من جميع الجوانب، بالتأكيد سنعود في العام المقبل وبعدد أكبر من اللاعبين.

وأضاف: في العام الماضي شاركت أنا وزميلي المدرب الآخر للمنتخب، لكن هذه المرة أقمنا بطولتين لانتقاء اللاعبين واحدة محلية في إيطاليا، وأخرى في أوروبا، حيث جلبنا 4 لاعبين معنا، والانطباع إيجابي للغاية وحققنا نتائج متقدمة، وفي العام المقبل نحاول الزيادة بعدد أكبر من الرياضيين، واغتنام الفرصة الكبيرة من نوعها في أقوى بطولة في العالم.

وقال: التنظيم كان رائعاً للغاية، وعشنا وقتاً متميزاً، سواء في الصالة أو في المدينة نفسها، جميع الأمور جاءت رائعة وخرجنا بانطباع إيجابي للغاية ننقله بالتأكيد إلى إيطاليا من أجل الاشتراك بلاعبين جدد في النسخة المقبلة.

وقالت السويسرية سكاوت بيريرا، التي تعمل في مجال رعاية الأطفال، لكنها تتطوف بالعالم للمشاركة في بطولات الجو جيتسو: بدأت بالحزام الأزرق والآن البنفسجي، وأواصل المشاركة حتى أصل إلى الحزام الأسود، هنا يتجدد الطموح دائماً وتشعر أنك موجود في حدث استثنائي بالفعل، لا يمكن وصف الترتيب والصالة والجمهور وجميع العوامل التي تجعل من الحدث أكثر من مجرد منافسة رياضية، خصوصاً مع الأمور الأخرى خارج الصالة التي تجعلك على تواصل مع رياضيين من حول العالم في أكبر تجمع من نوعه.

وكشفت السويسرية، عن أنها بدأت الرياضة بنصيحة من والدها الذي كان يتابع هذا النوع من الرياضات، وقالت: اللعبة غيرت حياتي بالكامل، وأصبحت جزءاً أساسياً فيها، الكل يطمح إلى المشاركة في أبوظبي لأنها نقطة تحول في مسيرة أي رياضي يريد الوصول إلى القمة في هذه الرياضة.

وأبدى البرازيلي دانيلو ورك، الذي حصد ميدالية ذهبية في منافسات المحترفين، سعادته الكبيرة بالمشاركة مرة أخرى في البطولة، التي ستكون حدثاً دائماً في مسيرته، وقال: لا يمكن أن تخطط للعام المقبل، من دون أن تفكر بالمشاركة في أبوظبي، الكل يريد الوجود هنا، ولذلك أسبابه، حيث إن التنظيم متميز والأجواء آمنة للغاية والكل يشعر بالراحة والسعادة في مكان يلتقي فيه الكل من حول العالم من دون استثناء، وخوض منافسات قوية للغاية للصعود إلى منصة التتويج في نزالات استثنائية تتطلب جهداً وتركيزاً كبيراً.

بنما تسلط الضوء على المشاركة الإيجابية

سلطت بنما الأضواء على مشاركة رياضييها الناجحة في أبوظبي، خلال الشهر الحالي، ما بين بطولة العالم وبطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومن خلال تقرير موسع نشرته وسائل الإعلام وضحت حالة الارتياح من المشاركة الإيجابية والأجواء المتميزة في الإمارات.

وتعتبر المشاركة الخارجية هي الأولى لبنما في الجو جيتسو، مما يفتح الأبواب لها من خلال الجهود الإماراتية لنمو اللعبة وزيادة انتشارها.

وعبر ماركوس أرييل بيريز، عن سعادته بالمشاركة في أبوظبي، وعيش الأجواء المتميزة، وقال: الجو جيتسو رياضة رائعة للغاية خصوصاً هنا، والتنظيم جيد للغاية ومستويات المشاركين تعتبر الأقوى في العالم، وأي رياضي يريد تطوير نفسه يجب أن يشارك في المنافسات التي تقام في ضيافة الإمارات.

وشاركه الرأي زميله سيزار إيفان، وقال: الحصول على الميداليات محفز دائماً، إلا أن الأهم هو الاستمرارية والعودة للمشاركة في مناسبات قادمة، وعشنا وقتاً رائعاً للغاية في أبوظبي، ونريد العودة مرة أخرى.

البساط الرئيسي.. أجواء جماهيرية في رحلة العالمية

جاءت ترتيبات اليوم الأخير للمنافسات أنيقة وبأجواء ساحرة مع وضع البساط الرئيسي للمنافسات، وإقامة النزالات النهائية المعروفة باسم مواجهات «العمالقة» تحت الأضواء وإقامتها بالتتابع بحضور جماهيري كبير، مما جعلها بمثابة لوحة رائعة بحثاً عن الصعود على قمة العالم هنا في بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وامتلأت الصالة بطاقة كاملة العدد على المدرجات منذ الصباح الباكر، من أجل متابعة المنافسات التي امتدت لعدة ساعات، وسط ترقب كبير ومستوى قوي في جميع المواجهات النهائية التي جمعت بين أفضل لاعبي العالم.

وفي رسالة أن الأطفال هم مستقبل هذه اللعبة، سبق النزالات الرئيسية، بعضٌ من المواجهات بين الأطفال الذين قدموا مستويات جميلة تبشر أن الجو جيتسو لعبة لن تتوقف عند جيل معين.