ماراثون زايد الخيري يحقق أهدافه بشعار «نجري للعون»

أبوظبي (الاتحاد)

بمشاركة مميزة من آلاف المتسابقين من مختلف الأعمار والفئات، حقق ماراثون زايد الخيري الإنساني والفعاليات المصاحبة، التي أقيمت على هامشه نجاحاً مبهراً في منافساته، التي أقيمت أمس «السبت» في أبوظبي، تحت شعار «نجري للعون».

أطلق شارة البدء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وشارك في السباق أكثر من 5 آلاف متسابق من جميع الأعمار والفئات للتنافس على عمل الخير، والاحتفاء بمآثر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

أقيمت فعاليات الماراثون تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالتعاون مع كُلٍّ من مجلس أبوظبي الرياضي، واللجنة العليا المنظمة للماراثون، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتم تخصص عائدات النسخة الحالية من الماراثون لصالح برنامج التبرع وزراعة الأعضاء.

وانطلقت السباقات الــ3 من أمام فندق «إرث أبوظبي» وانتهت فيه أيضاً.

شارك في تتويج الفائزين بالجوائز كل من معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري وراشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء، وعبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وسهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والعقيد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، وقاسم عمر الهاشمي مدير تنفيذي هيئة أبوظبي للدعم المجتمعي.

وأتاح الماراثون للمتسابقين فرصة الاستمتاع بإطلالات المعالم السياحية لمدينة أبوظبي، حول جامع الشيخ زايد الكبير ونصب واحة الكرامة التذكاري الذي يخلِّد الشهداء.

وضمّ الماراثون سباق المرح مع العائلة بمسافة 3 كم، وسباق المستوى المتوسط بمسافة 5 كم، وسباق المستوى المتقدم بمسافة 10 كم، على جوائز مالية كبيرة يصل إجمالي قيمتها إلى مليون درهمٍ إماراتيٍّ تم توزيعها على الأوائل من المتسابقين من كل فئة، بمن فيهم أصحاب الهمم، كما تم استحداث جائزة خاصة لفئة التوحد.

وبيعت جميع تذاكر سباقي 10 كم و5 كم، اللذين أقيما أمس «السبت»، وحققت الفعالية نجاحًا مبهرًا من بدايتها إلى نهايتها.

وضمت قائمة الفائزين في سباق 3 كم، لفئة الرجال نادر إسماعيل، وحمد اليحيائي، وسمير بو مسلت، ولفئة الإناث إيمابيت شيبيرو جاربا، وشما العبري، وديانا زاخارتشينكو.

كما ضمت في سباق 5 كم، لفئة الرجال نعمان العساوي، وأبراها هانس مارشا، وإسماعيل الخرشي، ولفئة الإناث زيناشوورك يانيو أمبي، وأبراش شيليما كيبيدي، وجيردا ستاين.

وفي فئة أصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، ضمت القائمة لسباق 5 كم، عوشة المنصوري، ولفئة الرجال بدر الحوسني، ومحمد الشحي، ومحمد عثمان.

وفي مسافة 10 كم، ضمت القائمة لفئة الرجال فارندر كومار، وعادل قصبوب، وبنيامين كريم، ولفئة الإناث سناء الشوابكة، ومشعل شريف، وكارو دي بوير.

وعن أصحاب الهمم الأولمبياد الخاص لمسافة 3 كم، ضمت القائمة لفئة الذكور حمد الصريدي، وحسين الشربيني، ومحمد خميس الأحبابي، ولفئة الإناث حمدة علي الحوسني، وعائشة البوسعيدي، وإيمان تبيدي.

وضمت قائمة الفائزين لسباق 10 كم لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة والشلل النصفي فئة الدراجات للرجال (C) أحمد البدواوي، وشادي مزيد، وأحمد الكوك ولفئة الإناث (H) أسماء علي، وعلياء الكعبي، ولين أشبير ولفئة الرجال عبدالله يونس، طارق عبيد، سامي السليمي.

وحصّل جميع المشاركين على ميداليات خاصة وقمصان نظير مشاركتهم، بينما تضمنت قرية السباقات الكثير من الألعاب والأنشطة للأطفال.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون: «يغمرني الفرح لنجاح ماراثون زايد الخيري لعام 2022 في أبوظبي، لم نتمكن فقط من جمع الأموال لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، بل تمكّن العداؤون أيضاً باختلاف قدراتهم من الاتحاد معاً وتجربة متعة المشاركة المجتمعية، تم استحداث جائزة خاصة لفئة التوحد اعتباراً من النسخة المقبلة».

وأضاف: «كان من المدهش رؤية العائلات والأصدقاء مستمتعين معاً في الهواء الطلق منذ بداية السباق لنهايته، أهنئ جميع العدائين الرائعين على مشاركتهم وتحديهم لأنفسهم وقيامهم بدورهم في العمل الخيري باسم القائد المؤسس، كما نتطلع للترحيب بالجميع مرة أخرى العام المقبل في ماراثون زايد الخيري في أبوظبي».

وتُقام نسخة الماراثون القادمة في مدينة الإسكندرية بمصر يوم 23 ديسمبر المقبل بسباقي 2 كم و10 كم، ويُقدَّم ريعها إلى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحوادث والحروق من مؤسسة أهل مصر.