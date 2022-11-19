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كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى المغرب

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى المغرب
20 نوفمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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تحتضن المملكة المغربية الشقيقة، اليوم، بمضمار الدار البيضاء «أنفا» الرملي المحطة الـ13 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة التاسعة والعشرين، وذلك بعد ختام محطاتها الحافلة بالنجاحات في أميركا وأوروبا، وفي ثالثة المحطات العربية بعد تونس ومصر.
وتحظى سباقات الكأس الغالية بدعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم وتنمية حضوره في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات، وبالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.
وتقام منافسات الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 متراً في مضمار الدار البيضاء «أنفا» الرملي، مشاركة 16 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة «ليستد».
ويشهد السباق مشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية في المغرب والتي تضم «أجدال دي جرين، الوعب، أمين جرين، إسراء أم ربيع، فاروق الأول، مالك معمورة، مخبات، بريفالي، رضوان، فيكا جرين، ياخك فال، زين الحلا، دحماء أطلس، أوليمبي، فلور دو سوليل، لا فافيوريت».
وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بتنظيم المحطة الـ13في المملكة المغربية الشقيقة ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول العربية للسلالات العريقة على كأس صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، بما يعكس الروابط المتينة التي تجمع الإمارات بالمغرب بكل المجالات والعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين».
وأضاف: «المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول التي يشهدها سباق المغرب مع تجدد المنافسة في مضمار أنفا بالدار البيضاء، تؤكد على مكانة الحدث وقيمته التاريخية وريادته بين سباقات الخيول العالمية»، معرباً عن سروره بتواصل الجولات العربية للكأس الغالية التي نجحت بفضل رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق منجزات كبيرة للإمارات في مضامير الخيل الأوروبية والعالمية».
وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «مع إقامة وتنظيم كل محطة من سباقات الكأس الغالية نثمن بامتنان كبير الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ودور سموه الريادي برعاية مسيرة الخيل العربي الذي يعاصر حقبة ذهبية حافلة بالنجاحات والإنجازات في ظل التطور الذي تشهده سباقات الكأس الغالية في كل عام والمشاركة المميزة والقوية من قبل نخبة ملاك الخيل العربي والحضور الجماهيري الكبير بجانب الأصداء العالمية والإعلامية من جميع المهتمين بالخيول العربية الأصيلة، ما يعزز ريادة الإمارات ونهج قيادتها الحكيمة في دعم الموروث الأصيل ورحلته العالمية، مبيناً أن سباق المحطة المغربية يُعد من أهم السباقات في أجندتنا لما يمثله من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل في المغرب، ودوره في إضفاء المزيد من البصمات الناجحة لسلسلة سباقات الكأس الغالية»، مشيداً بالتعاون الكبير مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب، معرباً عن ارتياحه الكبير للمشاركة المميزة في السباق ما يؤكد حتما المكانة المرموقة للحدث ومسيرتها التاريخية العريقة لدى ملاك الخيل في المغرب والعالم أجمع.

المغرب
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
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