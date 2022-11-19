«أبيض الشباب» يواجه عُمان في «الودية الثانية»

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب في الخامسة إلا الربع مساء اليوم، المباراة الودية الثانية أمام ضيفه منتخب عُمان على ملعب «ذياب عوانة» بمقر اتحاد الكرة في دبي، بعد الخسارة 1-2 في الودية الأولى أمام ذات المنافس مساء الجمعة الماضي.

وتمثل تجربتا عمان الخطوة الأولى في برنامج إعداد المنتخب الحالي تحت قيادة مدربه الوطني فيصل الطاهري، لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2024، بعد الفشل الذي لازم المنتخب السابق في التأهل لنهائيات نسخة 2023 المقررة بأوزبكستان. ويتضمن برنامج إعداد «أبيض الشباب» خلال نوفمبر الحالي خوض 3 مباريات خلال مشاركته المرتقبة في بطولة ودية دولية بإسرائيل خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر، بمشاركة منتخبات البلد المضيف، ألمانيا، والتشيك. ويستهل منتخبنا مشواره بلقاء إسرائيل في 25 نوفمبر الحالي على ملعب هاموشافا، فيما ستكون مباراته الثانية أمام المنتخب الألماني في 27 نوفمبر على ملعب شيفاييم، والثالثة أمام التشيك في 29 نوفمبر على ذات الملعب.

وتضم القائمة الحالية لأبيض الشباب 25 لاعباً، وهم عبدالرحمن طلال، خميس ناصر، زايد الفلاحي، ياسر علي (الوحدة)، سيف المنهالي، خميس المنصوري (بني ياس)، عبدالعزيز الأصبحي، ماجد المهيري، محمد جمعة (شباب الأهلي)، فهد جاسم، مايد الكاس، نواف الياسي، حمدان الحمادي (الشارقة)، محمد خالد، ربيع حسن، عتيق عصام، راشد المزروعي، سيف ناصر (الوصل)، سيف المازمي، عيد الحمادي، حازم محمد، محمد الزعابي (العين)، سعود البلوشي، محمد الحمادي (الإمارات)، زايد فدعق (الجزيرة).