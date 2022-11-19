الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»

«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
20 نوفمبر 2022 02:16

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فيرستابن بطل جائزة أبوظبي لـ «الفورمولا-1»
«ياس هيت» يصعد منصة التتويج للمرة الثانية

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بطلاً لسباق «العالية» للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي بمشاركة 350 بحاراً.
وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، واحتل المركز الثاني في السباق الذي أقيم لمسافة ثمانية أميال «الهادي» لعبد الله صباح محمد الرميثي، وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، وحل ثالثاً «الرائد» لمكتوم عتيق ماجد المهيري وحصل على 27 ألف درهم، فيما حل رابعاً «نمران» لعمر عبدالله المرزوقي وحصل على 26 ألف درهم، وفي المركز الخامس جاء «صليج» لخليفة عبيد جمعة المرزوقي وحصل على 24 ألف درهم، فيما احتل المركز السادس «التبر» لمحمد سهيل خلفان المهيري وحصل على 22 ألف درهم، وجاء سابعاً «برق» لجابر محمد جابر الحمادي وحصل على 20 ألف درهم، أما المركز الثامن فكان من نصيب «زفان» لمحمد علي يوسف البشر وحصل على 18 ألف درهم، وحل تاسعاً «الوسمي» لجمعة محمد حثبور الرميثي وحصل على 16 ألف درهم، وفي المركز العاشر جاء «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 14 ألف درهم.

حشيم
زايد بن حمدان بن زايد
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
أبوظبي
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©