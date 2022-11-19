«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد بطلاً لسباق «العالية» للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي بمشاركة 350 بحاراً.

وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، واحتل المركز الثاني في السباق الذي أقيم لمسافة ثمانية أميال «الهادي» لعبد الله صباح محمد الرميثي، وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، وحل ثالثاً «الرائد» لمكتوم عتيق ماجد المهيري وحصل على 27 ألف درهم، فيما حل رابعاً «نمران» لعمر عبدالله المرزوقي وحصل على 26 ألف درهم، وفي المركز الخامس جاء «صليج» لخليفة عبيد جمعة المرزوقي وحصل على 24 ألف درهم، فيما احتل المركز السادس «التبر» لمحمد سهيل خلفان المهيري وحصل على 22 ألف درهم، وجاء سابعاً «برق» لجابر محمد جابر الحمادي وحصل على 20 ألف درهم، أما المركز الثامن فكان من نصيب «زفان» لمحمد علي يوسف البشر وحصل على 18 ألف درهم، وحل تاسعاً «الوسمي» لجمعة محمد حثبور الرميثي وحصل على 16 ألف درهم، وفي المركز العاشر جاء «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 14 ألف درهم.