ذياب بن محمد بن زايد يتوّج الفائزين بجائزة «أبوظبي العالمية للجو جيتسو 2022»



أبوظبي (وام)



مع ختام منافسات النسخة الرابعة عشرة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي نظّمها اتحاد الجو جيتسو، برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بمشاركة 5000 لاعبة ولاعب من 100 دولة، نظّم اتحاد الجو جيتسو، مساء أمس، حفل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو في فندق ريكسوس مارينا في أبوظبي للاحتفاء بالنجوم والأبطال المحليين والقاريين والعالميين الذين حصدوا الإنجازات في رياضة الجو جيتسو خلال موسم 2022.

وقد توّج سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2022.

حضر التتويج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وممثلو أكاديميات الجو جيتسو المحلية والعالمية وسفارات الدول المشاركة والرعاة والشركاء الاستراتيجيون لاتحاد الجو جيتسو.

وتحتفي جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بالأداء المتميّز للاعبين والأكاديميات والاتحادات على المستوى المحلي والقاري والعالمي، وتتوج اللاعبين المميّزين الذين حصدوا أعلى النقاط وفق تصنيف اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وبات لقب الجائزة الأهم بالنسبة للاعبي الجو جيتسو حول العالم، وهدفاً يحفزهم لتقديم الأفضل، وذلك دعماً لمكانة الجائزة أبوظبي العالمية القيّمة وتميزها وتفردها وجاذبيتها لمواهب ونجوم وأبطال الجو جيتسو في العالم.



وبهذه المناسبة، أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، الهدف الأسمى لأكبر وأهم نجوم العالم، فهي تقود الفائزين بها إلى قمة المجد العالمي، وتأتي في توقيتٍ مثالي يسمح للأبطال بتتويج ما حققوه من إنجازات على مدار الموسم بنتائجهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أكبر بطولات الجو جيتسو العالمية.

وقال الهاشمي، إن تحقيق جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، هدف غالٍ يتطلب من الرياضيين تقديم موسم استثنائي يتفوقون به على مجموعة من أبرع المنافسين طوال موسم كامل، وعبر عدد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، ونفخر بتقديم أفضل منصة لهم في العالم لاستنهاض طاقاتهم وحثهم على تقديم أفضل ما يملكون من مهاراتٍ وخبرات، من خلال واحدة من أرفع الجوائز الرياضة العالمية.

وأضاف: سجّلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو هذا العام مستويات عالية من المشاركة والمنافسة، وأثبت نجومنا المحليون أنهم على قدر الآمال والتطلعات، وتمكنوا من اقتناص الميداليات في مختلف الفئات بعد تغلّبهم على ألمع نجوم العالم، كما ساهمت البطولة في تسليط الضوء على عدد من المواهب الشابة التي سترسم ملامح مستقبل رياضة الجو جيتسو، لتواصل مسيرة الإنجازات، وتساهم في ترسيخ حضور أبوظبي عاصمةٍ للأبطال ووجهة لكل محبي الجو جيتسو في العالم.

من جانبه، هنأ طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، الفائزين بالجائزة، مشيراً إلى أن وصولهم إلى منصة التتويج هو المكافأة التي يستحقونها نظير جهودهم طوال الموسم.

وقال: جمعت جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو على منصتها النخبة الأفضل من اللاعبين واللاعبات الذين حصدوا أعلى النقاط وفق تصنيف الرابطة.







وأضاف: الظفر بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو يعني أن الفائزين تمكنوا من التفوق على آلاف اللاعبين المدرجين لدى الرابطة، واستطاعوا أن يكونوا الأفضل على مدار موسم كامل ونجحوا في الترشح لنيل هذا الشرف، وقد مرّ الأبطال بالعديد من التحديات ولحظات الفرح والحزن والترقب والشك والأمل والخوف على مدار أكثر من 180 بطولة طوال موسم 2022، ليقفوا على بساط بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وهي البطولة الأهم والتي تمنح اللاعبين أعلى النقاط على سلّم التصنيف.

كان الحفل قد بدأ بتتويج أفضل لاعب إماراتي رجال لفئة الحزام البنفسجي وهو سلطان الحوسني، وفازت اللاعبة شما الكلباني بجائزة أفضل لاعبة إماراتية للحزام البنفسجي.

وضمن مسابقة الحزام البني لأفضل لاعب إماراتي من الرجال، فاز اللاعب خالد الشحي في حين فازت اللاعبة وديمة اليافعي كأفضل لاعبة إماراتية للحزام البني/ الأسود.

وفاز بجائزة أفضل لاعب إماراتي للحزام الأسود للأساتذة، اللاعب سعود الحمادي، وذهبت جائزة أفضل لاعب إماراتي لفئة الحزام الأسود للاعب زايد الكثيري.

ونال جائزة أفضل ناد إماراتي للجو جيتسو أكاديمية «كوماندو جروب»، وفاز الاتحاد الكازاخستاني بجائزة أفضل اتحاد آسيوي للجو جيتسو، وبعد منافسة شرسة مع نظيراتها في كل أنحاء العالم، فازت أكاديمية «كوماندو جروب» بجائزة أفضل أكاديمية جو جيتسو دولية.

وعلى مستوى الجوائز الدولية لأفضل اللاعبين، فازت اللاعبة كاتويسيا ياسميرا دياز بجائزة أفضل لاعب جو جيتسو أفريقي وفاز بجائزة أفضل لاعب في منطقة أوقيانوسيا أنتون مينينكو، وذهبت جائزة أفضل لاعب أوروبي للاعبة روز الشاروني، أما اللاعبة أليكسا يانس فقد فازت بجائزة أفضل لاعب من أميركا الوسطى والشمالية، وفاز بجائزة أفضل لاعب من أميركا الجنوبية اللاعبة جوليا ألفيس، كما فاز اللاعب زايد الكثيري بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

أما على مستوى اللاعبين الأفضل في عام 2022 فقد فاز اللاعب روي نيتو بجائزة أفضل لاعب صاعد، واللاعب إيجور سيلفا بجائزة أفضل لاعب من فئة الأساتذة، وذهبت جائزة أفضل لاعبة حزام بني/ أسود إلى جوليا ألفيس، وفاز اللاعب لوكاس بروتاسيو بجائزة أفضل لاعب حزام أسود من الرجال.